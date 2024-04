Zoran Martić: V Zagrebu pričakujem pravi odziv moštva

Izkušeni košarkarski strokovnjak Zoran Martić je sredi sezone prevzel do tal potolčeno zasedbo Cedevite Olimpije, ki se pod vodstvom nekdanjega trenerja, Italijana Simoneja Pianigianija, nikakor ni znašla in vknjižila rekordnih 13 zaporednih porazov v evropskem pokalu. Od prihoda 59-letnega Celjana na ljubljansko klop se je zeleno-oranžno moštvo kolikor toliko stabiliziralo, a zadnji poraz v ligi ABA v Novem mestu je vnovič odprl številna vprašanja, na katera je v daljšem pogovoru za našo televizijo pred gostovanjem pri zagrebški Ciboni z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO od 17.55 naprej skušal odgovoriti omenjeni strateg trenutno petouvrščenega moštva v regionalnem tekmovanju.

"Jasno je, da smo se pogovorili oziroma si nalili čistega vina. Kot na dlani je, da smo pričakovali bistveno več od te tekme, sam pa sem predvsem pričakoval veliko boljši pristop vsakega posameznika, a energija ni bila prava in tu moramo upravičeno sprejeti kritiko," se je uvodoma na zadnji boleč poraz v jadranski košarkarski ligi ABA proti novomeški Krki še enkrat na kratko ozrl trener Cedevite Olimpije Zoran Martić, ki bo s svojimi varovanci nocoj od 17.55 naprej v dvoboju s Cibono ob neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO iskal prepotrebno zmago v boju za želeno četrto mesto in s tem boljši izhodiščni položaj pred končnico omenjenega tekmovanja. "Želeli smo si drugačen zaključek rednega dela sezone. Res pa je, da smo imeli kar zahteven razpored tekem. Po slavju v domačem pokalu, ko so se nam začeli vračati poškodovani nosilci igre, smo imeli tri zahtevne tekme proti moštvom z vrha lige - Partizanu, Budućnosti in Zadru. To je vsekakor vplivalo na nas, a tega ne smemo jemati kot opravičilo za to zadnjo tekmo s Krko, ki je bila odigrana pod vsako kritiko. Po tekmi s Cibono v Zagrebu bomo vendarle imeli nekaj več časa za pripravo na naslednjega tekmeca v četrtfinalu," je razloge za slabše igre v zadnjem času navedel 59-letni slovenski košarkarski strokovnjak, ki se zaveda, da ga z varovanci čaka izjemno zahteven obračun v hrvaški prestolnici.

"Že prvo medsebojno tekmo v Stožicah je odločila ena žoga. In tudi tokrat ne pričakujemo nič lažje tekme v Zagrebu. Tudi nasplošno v letošnji sezoni ni ekipe, ki bi jo lahko obravnavali z levo roko. Pričakujem neprimerljivo boljši pristop, saj gre nenazadnje za zadnjo tekmo rednega dela prvenstva, ki bo odločala o končni razvrstitvi. Večjega motiva igralci ne potrebujejo," je jasen Martić, ki si predvsem želi, da bi Cedevita Olimpija tekmo v Zagrebu izkoristila kot predpripravo na četrtfinalni obračun. "Tekmo proti Ciboni moramo v prvi vrsti odigrati zaradi nas samih, da popravimo slab vtis s prejšnje tekme. To bo hkrati tudi predpriprava na prvo četrtfinalno tekmo, ki nas čaka naslednji konec tedna. Na to, kako se bodo razpletle preostale tekme zadnjega kroga, nimamo nikakršnega vpliva. najslabše je, ko nisi več odvisen od samega sebe. Je pa tako da, kogar koli bomo dobili za tekmeca v četrtfinalu, bomo nanj zagotovo bolje pripravljeni, kot smo bili videti na zadnjih tekmah," se pomembnosti nocojšnje tekme v dvorani Dražena Petrovića zaveda ljubljanski trener.

Cibona - Cedevita Olimpija

Končnica je zgodba zase. Vse se začenja znova, veliko vprašanje pa je, v kakšnem stanju pripravljenosti je trenutno zasedba Cedevite Olimpije. "Če sodimo po zadnji tekmi s Krko, potem je odgovor jasen. Nismo v najboljši formi, a do začetka četrtfinalne serije je še nekaj časa, da dvignemo raven pripravljenosti. Nismo v položaju, da bi izbirali nasprotnika. Med sezono smo dokazali da, ko smo na želeni ravni, lahko igramo kakovostno košarko proti vsakemu nasprotniku. Res pa je, da imamo tudi mi svoje slabosti, ker je fizionomija moštva takšna, da za vse igralne situacije preprosto nimamo ustreznih rešitev ne v obrambi ne v napadu," brez dlake na jeziku priznava Martić, ki je bil po odhodu Simoneja Pianigianija postavljen v nehvaležno vlogo "gasilca". "Zavedal sem se slabosti tega moštva. V sodobni košarki potrebuješ tako dobre atlete kot tudi dobre strelce z razdalje. S fizično močnimi košarkarji si konkurenčen v obrambi, z dobrim metom z razdalje pa prisiliš nasprotnika, da mora igrati široko v obrambi in imaš tako več možnosti za uspešno izpeljavo napadalnih kombinacij. Na tem mestu je treba biti pošten in reči, da ne v eni ne v drugi fazi igre nismo najboljši. Na kar nekaj igralnih položajih imamo več košarkarjev podobnega profila, tako da se ti med seboj ne dopolnjujejo, ampak imajo iste kvalitete in hkrati iste slabosti."

Trener Cedevite Olimpije Zoran Martić si želi, da bi se moštvo na nocojšnjem obračunu s Cibono v Zagrebu odzvalo na pravi način po blamaži v Novem mestu pred tednom dni. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

O morebitnem sodelovanju s Cedevito Olimpijo tudi v naslednji sezoni je Martić ob koncu pogovora za našo televizijo povedal: "Najprej moram poudariti, da imam pogodbo s klubom sklenjeno le do konca letošnje sezone, zato je vsakršna debata na to temo v tem trenutku odveč. Dejstvo je, da sem prevzel moštvo, ki ga nisem sestavil sam. A to ni izgovor za zadnje slabše rezultate, kot sem že dejal, to je specifična ekipa z vsem svojimi prednostmi in slabostmi. Moja največja želja je, da se v najpomembnejšem trenutku sezone dvignemo v formi in pokažemo, da lahko premagamo vsakogar."