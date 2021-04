Slovenija čaka na tekmece za EuroBasket 2022

V četrtem bobnu so Nemčija, Ukrajina, Finska in Gruzija. V petem Belgija, Madžarska, Izrael ter Velika Britanija. Najslabše pa so postavljene Bosna in Hercegovina, Nizozemska, Bolgarija in Estonija.

Slovenija je pred žrebom v tretji skupini, v kateri so še Poljska, Hrvaška in Turčija, s katerimi se naša izbrana vrsta tako v prvem delu ne more pomeriti. Že zdaj je jasno, da prvakov iz Istanbula pred štirimi leti nikakor ne čaka enostavna naloga. V prvem bobnu so Španija, Srbija, Grčija in Francija, v drugem pa še Litva, Rusija, Italija ter Češka.

Žreb bo sicer določil štiri skupine s šestimi reprezentancami. Skupine se bodo igrale v Tbilisiju, Milanu, Pragi in Kölnu. Štiri najboljše ekipe iz vsake bodo napredovale v izločilne boje (osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale, op. a.), ki jih bo v celoti gostil nemški Berlin oziroma Mercedez-Benz dvorana s kapaciteto 14.500 sedežev.

To bo 41. evropsko prvenstvo v košarki pod okriljem Fibe in prvo, odkar je bilo dogovorjeno, da bo Eurobasket prirejen na vsaka štiri leta, in ne več na dve, kot je bilo to v navadi do leta 2017. Turnir je bil najprej predviden od drugega do 19. septembra letos, a je pandemija covida-19 preprečila pravočasno dokončanje kvalifikacij, zato je bilo vse skupaj prestavljeno še za leto dni, kar pomeni, da bo Slovenija v vlogi evropske prvakinje (vsaj) pet let.

Slovenija je pred štirimi leti v polfinalu "zmlela" Španijo: