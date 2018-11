Dončić zadel za zmago proti serijskim prvakom lige: Ljubim Dallas!

Slovenski čudežni deček Luka Dončićje v severnoameriški ligi NBA vodil ekipo Dallas Mavericks do domače z Golden State Warriors, dvakratnimi zaporednimi prvaki najmočnejše košarkarske lige na svetu. Dallas je zmagal s 112:109, Dončič pa je bil prvi strelec gostiteljev s 24 točkami, devetimi skoki in štirimi podajami. "Neverjetna tekma je za nami in res smo opravili dobro delo. Oni so večkratni prvaki lige NBA in res sem vesel. So težak nasprotnik, a jaz sem verjel v nas, imam rad svoje moštvo in ljubim Dallas. Res igramo dobro. Jaz želim le stopiti na parket in uživati v igranju košarke in uživati s svojimi soigralci. To je moj ključ, je pa res, da smo sedaj zmagali štiri zaporedne tekme in nekaj moramo delati prav," je takoj po tekmi v priljubljeni oddaji GameTime, dejal Dončić.

LUKA

"To sem delal tudi, ko sem igral v Realu iz Madrida. Rad mečem v zadnji minuti, to mi ne predstavlja težav. Toda seveda je sedaj drugače. To je NBA, najmočnejša liga na svetu,"je po tekmi dejal Dončić. Ekipa Golden State je igrala brez poškodovanih članov prve peterke Stephena Curryjain Draymonda Greena, a kljub temu vodila vodila z osmimi točkami prednosti še v drugem polčasu. Najboljši strelec srečanja je bila zvezdnik Kevin Durant(32 točk), vendar je v zadnji četrtini zbral le tri točke z enim zadetim metom od sedmih poskusov iz igre, šest sekund pred koncem pa je ob enem prostem zadetem metu od dveh postavil še končni izid. V napadu mu je pomagal še Klay Thompson(22), vendar sta bila oba nenatančna v zadnji minuti, ko je Durant zgrešil dvakrat, Thompson pa enkrat.

Točko manj od Dončića je zbral drugi strelec domačih Harrison Barnes(23), še štirje njuni soigralci pa so imeli dvomestno število točk. Dončić je na igrišču preživel 36 minut in imel obilo priložnosti za mete, imel jih je 20, kar dolgo ni bil najbolj učinkovit, skupaj je zadel devet poskusov iz igre in vse štiri proste mete. Toda v ključnih trenutkih dvoboja se mu kljub temu, da je novinec v NBA, ni zatresla roka.

To je bilo tudi šele drugo slavje Dallasa nad Golden State na zadnjih 19 srečanjih. Drugo je bila konec decembra 2015, kar je bila ena od devetih tekem v rednem delu sezone, ki jih je tedaj izgubila ekipa Warriors. Dallas je s sedmimi zmagami in osmimi porazi sedaj na 13. mestu na zahodnem delu lige, kjer vodi prav Golden State, kljub drugemu porazu v nizu (12 zmag, 5 porazov). Skupno prva je ekipa Toronto Raptors, ki je na gostovanju s 122:83 povsem ponižala Chicago Bulls in ima 13 zmag ter štiri 4 poraze. Dallas bo naslednjo tekmo igral v noči na torek po slovenskem času v Memphisu, Miami Gorana Dragićapa v noči na ponedeljek, ko bo doma gostil Los Angeles Lakers.

Konca niza za LeBronove Lakerse

Philadelphia 76ers je s 122:119 premagala Charlotte Hornets, četudi je za slednjo ekipo rekordnih 60 točk (met iz igre 21:34, prosti meti 12:12) dosegel Kemba Walker, saj je bil v podaljšku najbolj razigran Jimmy Butler. Šele ta teden je prišel iz Minnesote; 15,7 sekunde pred koncem dodatnega dela igre je najprej blokiral met Walkerja (119:119), tri desetinke pred koncem pa je zadel še odločilno trojko. LeBron James(22 točk) je z Los Angeles Lakers končal niz štirih zmag, saj je s 130:117 zmagala ekipa Orlando Magic, v kateri je bil zelo učinkovit Črnogorec Nikola Vučevič, ki je 24 od svojih 36 točk zabeležil v drugem polčasu, imel pa je še 13 skokov.

TEKMA

Vrhunci Luke Dončića, ki je dosegel 24 točk in temu dodal še 9 skokov: