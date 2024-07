Zubac in Šarić udeležena v pretepu v enem od atenskih nočnih klubov

Predstavniki Hrvaške košarkarske zveze so v izjavi za javnost izpostavili sprva verbalno in nato še fizično nasilje, ki so ju bili deležni njihovi košarkarji, okrvavljeno koleno orjaka Zubca na eni od naknadnih fotografij na družbenem omrežju "X" pa očitno pritrjuje navedbam sicer nemalokrat senzacionalistično nagnjenim grškim medijem.

"Po finalni tekmi na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Pireju in skupni večerji se je selektor Josip Sesar zahvalil reprezentantom na še eni odlično opravljeni reprezentančni akciji in zatem reprezentantom dal proste roke. Glede na to, da ni bilo predvidenega skupnega povratka v domovino, so se nekateri reprezentanti odločili za nadaljevanje druženja v enem od atenskih nočnih klubov. Po pričevanju očividcev so bili nekateri od naših reprezentantov napadeni tako verbalno kot fizično, kar je posledično privedlo do njihove samoobrambe. To je bil kratkotrajen incident, v katerega so relativno hitro posegli varnostniki dotičnega nočnega kluba," so zapisali pri HKS-u.