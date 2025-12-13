Zvezda je imela + 16, nato se je pojavil Washington

Košarkarski evroligaški obračun med domačim Partizanom in Crveno zvezdo pred skoraj 22.000 navijači je vseboval vse, kar mora večni derbi vsebovati. Razgreti privrženci iz obeh taborov, borba do zadnjega diha, tekma preobratov in končni uspeh - na veselje domačih navijačev - Partizana, ki je tako prišel do druge zaporedne zmage v Evropi. Zvezda je še globoko v tretji četrtini vodila za šestnajst točk, nato pa se je "pojavil" Duane Washington.

Košarkarji Dubaja, ekipe slovenskega reprezentanta Klemna Prepeliča, ki pa tokrat ni pomagal soigralcem, so v 15. krogu evrolige prišli do sedme zmage. V domači dvorani so z 99:88 premagali Bayern, zmago pa so si zagotovili v zadnji sekundi, ko je koš dosegel McKinley Wright. Nemci so vodili praktično celo tekmo, še osem minut pred koncem za 12 točk. Petnajst sekund pred koncem je Filip Petrušev znižal na 87:86, kmalu zatem pa je žogo izgubil Vladimir Lučić, s tem pa omogočil varovancem Jurice Golemca napad za zmago, ki so ga tudi uspešno zaključili. Wright je bil z 22 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme, pri gostih je točko manj dosegel Andreas Obst.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V zmagovalnem ritmu je še naprej Hapoel, ki je z 11 zmagami še naprej sam na čelu prvenstvene lestvice. Zadnji uspeh je zabeležil v Bologni, kjer je Virtus premagal z 79:74. Do zmage je prišel v zadnji četrtini, ki jo je po zaostanku za sedem po treh dobil z 12 točkami razlike. Za preobrat sta najbolj zaslužna Elijah Bryant in Dan Oturu, ki sta bila najučinkovitejša igralca tekme, prvi je dosegel 22, drugi pa 21 točk.

Saša Obradović je z rdeče-belimi doživel drugi zaporedni evropski poraz. FOTO: AP icon-expand

Za Hapoelom z desetimi zmagami sledita španska kluba Valencia in Barcelona, slednja je danes zanesljivo premagala Olympiakos z 98:85, za to ima največ zaslug Will Clyburn, dosegel je 28 točk.

Med prvimi zasledovalci pa ni več Crvene zvezde, ki je s 76:79 kot gost izgubila beograjski derbi s Partizanom. Zmago je izpustila iz rok v zadnji minuti, v katero je vstopila s točko prednosti. Duane Washington je dosegel zadnje štiri točke na tekmi, Jared Butler pa je tri sekunde pred koncem zgrešil trojko za podaljšek. Omenjena košarkarja sta, kot še piše STA, bila tudi najučinkovitejša igralca v svojih vrstah, Partizanov košarkar je dosegel 25, njegov tekmec pa 20 točk.

Jurica Golemac FOTO: ABA liga icon-expand

Monaco je imel v obračunu s Fenerbahčejem tri četrtine in še nekaj minut v zadnji vse reči pod nadzorom. Toda nato je zapravil vodstvo sedmih točk, gostje so ekspresno prišli do petih točk prednosti. Gostitelji so še izenačili na 82:82, nato pa je sledil še en njihov mrk, Turki so z delnim izidom 9:0 ušli in na koncu tekmo dobili z izidom 92:86. K zmagi je največ prispeval Talen Horton Tucker, dosegel je 24 točk.



Izid:

Partizan - Crvena zvezda 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16)

Washington 25, Bonga 16 in 11 skokov, T. Jones 15, Brown 7, Milton 6, Fernando 5, Parker 3, Marinković 2; Butler in Nwora po 20, Motiejunas 8, Miller-McIntyre in Ojeleye po 6, Graham 5, Davidovac in Izundu po 4, Kalinić 3.