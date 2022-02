Zvezda po visokem vodstvu do bolečega poraza

Košarkarji Bayern Münchna so na domačem parketu s 70:52 premagali Maccabi Tel Aviv in tako hitro pozabili poraz v prejšnjem krogu Evrolige. Žan Mark Šiško je za Bavarce, ki so zdaj pri dvanajstih zmagah in ravno toliko porazih, v devetih minutah dosegel eno asistenco. Beograjska Crvena zvezda je po vodstvu za dvajset točk v prvem polčasu (45:25), v nadaljevanju tekme proti francoskemu Monacu neverjetno popustila in prepričljivo izgubila (80:91).

icon-expand Žan Mark Šiško FOTO: Twitter Do zmage je prišel tudi Fenerbahče, kjer funkcijo pomočnika trenerja opravlja bivši selektor Slovenije Rado Trifunović. Turška ekipa je zabeležila četrto zaporedno zmago, skupaj pa enajsto, tokrat je v gosteh z 71:60 premagala Armani Milano. V petek je na sporedu še pet obračunov 25. kroga. Med drugim bo ob Žalgiris Kaunas Jureta Zdovca, ki zaseda zadnje mesto na lestvici, gostil Unics Kazan, ob 20.45 pa se bosta pomerila vodilni Real Madrid in Zenit Sankt Peterburg. Izidi:

Crvena zvezda - Monaco 80:91 Bayern München - Maccabi Tel Aviv 70:52

(Žan Mark Šiško ena podaja 9:02 minutah za Bayern) Armani Milano - Fenerbahče 60:71 Barcelona - Panathinaikos 86:60