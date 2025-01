Zvezda sploh prvič v zgodovini slavila v Blaugrani

Baskonia Vitoria je premagala do tega kroga vodilni Pariz, čeprav so gostje še ob polčasu vodili s 57:41. A domači so poskrbeli za preobrat, v tretji četrtini zmanjšali zaostanek na osem točk, v zadnji pa nasprotnike ujeli pri 78:77 in potem vodstva niso več spustili iz rok. Chima Moneke z 29 in Markus Howard z 28 točkami sta bila neustavljiva pri Baskonii, za Pariz je 16 točk dosegel Nadir Hifi. Izgubil je tudi četrti Bayern München, na njegovem terenu ga je premagal Panathinaikos z 80:69. Kendrick Nunn je za Grke dosegel 27 točk.