Zvezda z izvrstno obrambo do zmage v Kaunasu

Crvena zvezda je z zmago v Kaunasu prekinila črno serijo treh zaporednih porazov (v vseh tekmovanjih) in vpisala tretjo evroligaško zmago sezone. Za to sta poskrbela predvsem Američana Baron Billy in nekdanji košarkar lige NBA Lorenzo Brown. Billy je vpisal 14 točk in 4 skoke, Brown pa 12 točk in 5 skokov. Pri poražencih sta se ob nizkem rezultatu z 11 točkami najbolj izkazala Marius Grigonis in Edgaras Ulanovas.

Izida:

Žalgiris - Crvena zvezda 59:61

Alba Berlin - Olympiacos 80:99