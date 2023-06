Zvezda zahteva zamik finala regionalne lige

"Kot resen klub nimamo namena čakati tedne in tedne, da bi igrali finale, ki bi se moral v normalnih okoliščinah končati že pred mesecem in ni razloga, da se ni. Kot srbski klub v luči interesa reprezentanc dajemo prednosti domači ligi," so, kot poroča STA, sporočili iz kluba. Pri beograjskem klubu pišejo, da naj bi se finale lige ABA začelo 12. junija, torej 20 dni po tem, ko je Crvena zvezda v tem tekmovanju odigrala zadnjo tekmo. V klubu trdijo, da se s tem ruši tudi regularnost tekmovanja in da se koledar vsakega tekmovanja postavi pred začetkom in ne med ali ob koncu tekmovanja.