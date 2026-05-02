Ko zmanjka civiliziranih argumentov zapojejo pesti: množični pretep, v središču pa Zvezdin kapetan

Do incidenta je prišlo, ko je kapetan favoriziranih gostov iz Beograda Nikola Kalinić blokiral domačega Mateja Čibeja v enem izmed napadov. Ob tem sta igralca padla drug prek drugega, nato pa se je spor hitro sprevrgel v pretep, ki je izbruhnil praktično iz nič.

Košarkar Zvezde je nasprotnika udaril s pestjo in to kar dvakrat, potem ko je ta prvi zamahnil proti njemu in s tem dejansko sprožil celoten incident. Kasneje se je pojavil tudi posnetek dogodka iz drugega zornega kota, neposredno s parketa.

Izključenih kar šest igralcev

Po ogledu posnetka se je sodniška trojka odločila za ostre ukrepe in izključila skupno šest igralcev, po tri iz vsake ekipe. Pri Zlatiboru so morali igro predčasno zapustiti Čibej, Savić in HunterWhitfield, pri Crveni zvezdi pa Kalinić, Davidovac in Izundu. Obe klopi sta prejeli tudi tehnično napako.

