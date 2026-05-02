Košarka

Ko zmanjka civiliziranih argumentov zapojejo pesti: množični pretep, v središču pa Zvezdin kapetan

Beograd, 02. 05. 2026 06.47 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Crvena zvezda

Zlatibor je na drugi tekmi četrtfinala srbske košarkarske Superlige senzacionalno ugnal evroligaško Crveno zvezdo s 94:89, obračun v Čajetini pa je zaznamoval množični pretep, ki se je zgodil sredi tretje četrtine. V glavni vlogi pa kar kapetan in dolgoletni srbski reprezentant Nikola Kalinić. Slednjemu je zmanjkalo civiliziranih argumentov in ubral je nasilje ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do incidenta je prišlo, ko je kapetan favoriziranih gostov iz Beograda Nikola Kalinić blokiral domačega Mateja Čibeja v enem izmed napadov. Ob tem sta igralca padla drug prek drugega, nato pa se je spor hitro sprevrgel v pretep, ki je izbruhnil praktično iz nič. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkar Zvezde je nasprotnika udaril s pestjo in to kar dvakrat, potem ko je ta prvi zamahnil proti njemu in s tem dejansko sprožil celoten incident. Kasneje se je pojavil tudi posnetek dogodka iz drugega zornega kota, neposredno s parketa.

Izključenih kar šest igralcev

Po ogledu posnetka se je sodniška trojka odločila za ostre ukrepe in izključila skupno šest igralcev, po tri iz vsake ekipe. Pri Zlatiboru so morali igro predčasno zapustiti Čibej, Savić in HunterWhitfield, pri Crveni zvezdi pa Kalinić, Davidovac in Izundu. Obe klopi sta prejeli tudi tehnično napako.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po koncu incidenta je Kalinić ob odhodu v tunel zapletel še v besedni spor z domačimi navijači.

košarka srbija crvena zvezda

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Kašelj, ki traja več kot en teden: kdaj je lahko opozorilni znak
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
S Prijatelji še vedno služi milijone
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Vse v eni posodi: kosilo iz pečice v manj kot eni uri
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Naključni morilec
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
