Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Mitrović izbran za trenerja sezone v ligi Aba

Ljubljana, 30. 04. 2026 13.43

Avtor:
STA
Zvezdan Mitrović na tekmi proti Hamburgu

Glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je osvojil naziv najboljšega trenerja sezone v regionalni košarkarski ligi Aba. Črnogorec je Ljubljančane drugo sezono zapored popeljal med osem najboljših ekip tekmovanja. V končnici jih tako čaka četrtfinalni obračun proti Crveni zvezdi.

FOTO: Damjan Žibert

Za 56-letnega Zvezdana Mitrovića to priznanje ni prvo. Že leta 2021 je bil izbran za trenerja sezone v evropskem pokalu, kar trikrat (2017, 2018 in 2021) je bil tudi najboljši trener francoskega prvenstva, leta 2009 je bil najboljši trener tudi v Ukrajini.

Pod Mitrovićevim vodstvom so zmaji v rednem delu te sezone najprej v skupini B zbrali 11 zmag na 16 tekmah ter si suvereno zagotovili napredovanje v skupino osmih najboljših ekip. V drugi fazi tekmovanja je ljubljanski klub osvojil šesto mesto in se neposredno uvrstil v končnico.

V četrtfinalu se bodo košarkarji Cedevite Olimpije pomerili z beograjsko Crveno zvezdo. Serija se bo začela prihodnji četrtek v Beogradu, druga tekma pa bo v Stožicah 12. maja ob 19. uri. Morebitna odločilna tretja tekma bo 16. maja v Beogradu.

košarka zvezdan mitrović cedevita olimpija

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692