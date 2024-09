'Zvezdan Mitrović je vrhunski trener. Ima vse, česar Pianigiani ni imel'

Peter Vilfan. Ta konec tedna se vrača liga ABA. Kaj lahko pričakujemo od te sezone?

Jaz predvsem pričakujem, da bomo vsi skupaj uživali v dobri košarki. Najprej naj povem, da sem zelo vesel in zadovoljen, ker bom tudi jaz znova zraven. Še posebej, ker bomo to delali na Kanalu A, kjer smo tako uspešno in dobro sodelovali pet let, od leta 2017 do 2022. Kar se tiče košarke, oziroma predvsem seveda igre obeh slovenskih klubov, se bomo osredotočili na Cedevito Olimpijo. Jaz bi rekel, da glede na to, kaj smo videli v tem pripravljalnem obdobju, si upam trditi, da bo ta sezona absolutno boljša, kot sta bili zadnji dve. Bi si pa želel in glede na vse, kar smo videli na teh pripravljalnih tekmah, ko so zmagali kar na sedmih od devetih tekem, izgubili samo proti dvema Evroligašema, proti Panathinaikosu, aktualnemu evropskemu prvaku in proti Bayernu, pa upam, da bo to morda en tak majhen korak tja nazaj, kamor si vsi tako zelo želimo.

Omenili ste oba slovenska kluba, Krko in Olimpijo. Predvsem Olimpija ima kar visoke cilje v tej sezoni.

Olimpija mora pravzaprav vedno imeti visoke cilje. Bodimo realni. Eno je, ali jih potem lahko uresniči ali ne. Ampak prišlo je do velikih sprememb. V ekipi so samo štirje igralci iz lanske sezone, vsi ostali so novi. Nov je tudi trener Zvezdan Mitrović. Jaz bi rekel celo vrhunski trener, strokovno podkovan in predvsem trener z avtoriteto. Pravzaprav ima vse tisto, česar lanski trener Pianigiani ni imel. In to je za takšno ekipo, kot je Cedevita Olimpija, zelo pomembno.