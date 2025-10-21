Zvezdan Mitrović košarkarski selektor Črne gore

Trener Olimpije je s Črnogorci podpisal pogodbo do leta 2029. Na zvezi upajo, da bo menjava zdajšnjega selektorja Boška Radovića prinesla preporod ekipe in da jo bo novi selektor tako kot leta 2019 popeljal na SP.

"Zvezdan Mitrović bo podpisal pogodbo do leta 2029, vendar zaradi tehničnih razlogov ne bo mogel voditi reprezentance do prihodnjega poletja, zato bo to vlogo v prvih dveh kvalifikacijskih oknih za SP prevzel trener Budućnosti Andrej Žakelj. Slovenec je v Črni gori že dolgo, vodi Budućnost in zelo dobro pozna razmere v črnogorski košarki, kot trener pa se je že izkazal z rezultati," so zapisali pri črnogorski zvezi.

Mitrović je trenersko pot začel 1992 na klopi Pikadilija, kasneje pa deloval tudi v Ukrajini, Monaku, Franciji in Turčiji. Med letoma 2017 in 2019 je bil tudi že selektor črnogorske reprezentance.