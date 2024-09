Lorenzo Brown: Pred občinstvom v Ljubljani bo v užitek nastopati

Danes in v soboto bo v okviru Ljubljanskega festivala športa v Hali Tivoli potekal mednarodni košarkarski turnir. Na tivolskem parketu bo Cedevita Olimpija gostila zvezde Evrolige – Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern. V prvi polfinalni tekmi se bosta udarila Olimpija in Panathinaikos, v drugi pa Efes ter Bayern. Obe tekmi si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.