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Zvezdnica Angel Reese utišala kritike

New York, 10. 10. 2026 10.33 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
STA Š.Z.
Angel Reese

V finalu ženske severnoameriške košarkarske lige WNBA se bosta pomerili Atlanta Dream in Golden State Valkyries. Ekipi bosta naskakovali prvi naslov v zgodovini, v finale pa sta se uvrstili po zmagah s 3:0 v polfinalu. V dresu Atlante je blestela zvezdnica Angel Reese, ki je z izjemno predstavo utišala kritike.

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Košarkarice Golden Stata so kot druge nosilke končnice v polfinalu s 3:0 premagale lanske prvakinje iz Las Vegasa. Na tretji tekmi so po podaljšku slavile s 87:77. Gabby Williams je bila prvo ime podaljška za novopečene finalistke, v njem je za Valkyries dosegla osem od svojih 18 točk.

Na drugi strani je bila Atlanta brez poraza boljša od New York Liberty. V izenačeni tretji tekmi so četrte nosilke s 85:83 potrdile svojo vstopnico za veliki finale. Največ je k odločilni zmagi prispevala zvezdnica Dream Angel Reese z 22 točkami.

"Manifestirala sem to. To je moj trenutek! Manifestirala sem si ta trenutek," je dejala Reesova, ki je bila v preteklih sezonah deležna veliko kritik.

Angel Reese
Angel Reese
FOTO: Profimedia

Za Golden State je to prva uvrstitev v finale v šele drugi sezoni kluba v WNBA. Na drugi strani je Atlanta v obdobju med letoma 2010 in 2013 trikrat nastopila v finalu, a bila vsakič poražena.

Prva finalna tekma je na sporedu 17. oktobra v San Franciscu. Ekipi bosta igrali na štiri zmage.

Teja Oblak
Teja Oblak
FOTO: Profimedia

V tej sezoni je v WNBA svoj debi prek luže doživela kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak, s tem pa je za naturalizirano reprezentantko Jessico Shepard postala prva Slovenka z nastopom v severnoameriški košarkarski ligi.

Oblakova je s Portlandom, ki se je s to sezono pridružil ligi, zabeležila 17 zmag in 27 porazov ter končala na petem mestu na zahodu. Na 29 tekmah je dosegala po 5,6 točke, 1,6 skoka in 3,2 podaje na tekmo.

Sheppardova se je medtem z Dallas Wings uvrstila v končnico, a tam v prvem krogu izgubila z Golden Statom. V sezoni je v povprečju dosegala 14,5 točke in 11,1 skoka na tekmo, ob tem pa bila prvič v karieri izbrana za tekmo vseh zvezd in imenovana za igralko, ki je v ligi najbolj napredovala.

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