Zvezdnica Angel Reese utišala kritike

Košarkarice Golden Stata so kot druge nosilke končnice v polfinalu s 3:0 premagale lanske prvakinje iz Las Vegasa. Na tretji tekmi so po podaljšku slavile s 87:77. Gabby Williams je bila prvo ime podaljška za novopečene finalistke, v njem je za Valkyries dosegla osem od svojih 18 točk.

Na drugi strani je bila Atlanta brez poraza boljša od New York Liberty. V izenačeni tretji tekmi so četrte nosilke s 85:83 potrdile svojo vstopnico za veliki finale. Največ je k odločilni zmagi prispevala zvezdnica Dream Angel Reese z 22 točkami.

"Manifestirala sem to. To je moj trenutek! Manifestirala sem si ta trenutek," je dejala Reesova, ki je bila v preteklih sezonah deležna veliko kritik.