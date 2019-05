Zvezdnik lige NBA na igrišču s prijatelji: Jokić navdušil someščane

Nikola Jokić je bil tudi v aktualni sezoni prva violina Denver Nuggetsov, ki pa v konferenčnem polfinalu lige NBA po sedmih tekmah niso uspeli preskočiti Portland Trail Blazersov. Srbski reprezentant, ki je že potrdil, da bo nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu ‒ tega boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO ‒, je sezono sklenil s povprečjem 20,1 točke, 10,8 skoka in 7,3 podaje na tekmo. To je bilo dovolj, da so v Somborju rojenega zvezdnika evropske košarke uvrstili v idealno peterko sezone v ligi NBA.