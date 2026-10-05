Zvezdnik lige NBA nasedel 'potegavščini' lastnih sodelavcev

Philadelphia 76ers so na družbenih omrežjih delili videoposnetek, v katerem se njihovi igralci pošalijo na račun viralnega trenda, imenovanega "izziv treh sekund". Pri igri mora tekmovalec brez gledanja na uro oziroma na pamet oceniti, kdaj so minile natanko tri sekunde, medtem ko čas meri oseba nasproti njega.

Igralcem so nato pokazali posnetek zaslona ure, na katerem je kazalo natanko tri sekunde, kar je pri njih sprožilo navdušeno praznovanje. A veselje je bilo kratko – kmalu se je izkazalo, da v resnici niso pravilno ocenili časa in so se ujeli v potegavščino svojih sodelavcev.