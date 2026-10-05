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Zvezdnik lige NBA nasedel 'potegavščini' lastnih sodelavcev

Philadelphia, 05. 10. 2026 13.45 pred 11 urami 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Zvezdniška ekipa 76ersov pred sezono 2026/2027

Philadelphia 76ers so se pred letošnjo sezono močno okrepili. V svoje vrste so zvabili enega najboljših igralcev vseh časov LeBrona Jamesa in MVP-ja finala 2024 Jaylena Browna. Slednji pa je že ob prihodu v nov klub postal tarča domiselne potegavščine svojih novih sodelavcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Philadelphia 76ers so na družbenih omrežjih delili videoposnetek, v katerem se njihovi igralci pošalijo na račun viralnega trenda, imenovanega "izziv treh sekund". Pri igri mora tekmovalec brez gledanja na uro oziroma na pamet oceniti, kdaj so minile natanko tri sekunde, medtem ko čas meri oseba nasproti njega.

Igralcem so nato pokazali posnetek zaslona ure, na katerem je kazalo natanko tri sekunde, kar je pri njih sprožilo navdušeno praznovanje. A veselje je bilo kratko – kmalu se je izkazalo, da v resnici niso pravilno ocenili časa in so se ujeli v potegavščino svojih sodelavcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Največ pozornosti je pritegnil posnetek novinca v dresu Philadelphie, Jaylena Browna. Ko so mu povedali, da je "pravilno" ocenil tri sekunde, se je ob samozavestnem trepljanju po prsih lotil razlage svoje "teorije": "Gre za občutek za čas. Nekako tako kot pri potapljanju, saj veš, kaj mislim? Moraš biti usklajen. Oni niso tako usklajeni kot jaz. Zadel sem naravnost v polno."

Brown se je, ko so mu povedali, da je šlo za potegavščino, nasmejal šali svojih novih sodelavcev.

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