Zvezdnik lige NBA v dvojnem dnu pločevinke skrival marihuano

Zvezdnik je opojno substanco skrival v dvojnem dnu pločevinke z brezalkoholno pijačo, skupaj pa so mu zaplenili 50 gramov prepovedane droge. D'Angelo Russell, ki igra za moštvo Brooklyn Nets, je bil na poti k staršem v Louisville, policija je na letališču LaGuardia marihuano odkrila po pregledu osebne prtljage oziroma potem ko je rentgenski posnetek pokazal sumljivo vsebino pločevinke z ledenim čajem.

ZDA so močno razdeljene glede uporabe in uživanja marihuane. Osem klubov, ki nastopajo v ligi NBA, prihaja iz zveznih držav, ki dovoljujejo uporabo in nakup marihuane, vodstvo košarkarske lige pa uživanje le-te prepoveduje.