Zvezdnik NBA izgubil mamo in šest sorodnikov: Videl sem veliko krst

"V teh zadnjih sedmih, osmih mesecih sem videl veliko krst,"je v pogovoru z mediji pred začetkom pripravljalnih tekem v vrstah Minnesota Timberwolvesov povedal Karl-Anthony Towns. Ta se je javno v minulem letu že večkrat oglasil, tudi takrat, ko se je za življenje po okužbi z novim koronavirusom borila njegova mama, ki ji na koncu ni bilo več pomoči.

A Towns se v novo sezono ne podaja zgolj brez svoje največje navijačice, temveč tudi brez kar šestih članov širše družine, ki jo je epidemija v Združenih državah Amerike močno prizadela.

'Še vedno iščem odgovore'

"Veliko ljudi je, ki je bilo v moji družini ali v družini moje mame okuženih s covidom. Še vedno iščem odgovore, poskušam ugotoviti, kako jih vse ohraniti zdrave. Odgovornost je res velika, velika odgovornost je na meni, da dobro informiram mojo družino in da storim vse poteze, ki so potrebne, da jih ohranim pri življenju,"je osupljivo izpoved nadaljeval Towns.

"Vedno mi je narisalo nasmeh na obraz, ko sem videl mojo mamo ob robu igrišča, na tribuni in tako naprej, kako je uživala, ko me je gledala igrati. Tako da bo težko igrati, naporno bo reči, da je to neke vrste terapija. Ne verjamem, da bo to zame kadarkoli terapija. A daje mi možnost, da podoživim lepe spomine, tako da je to očitno edina terapija, ki jo bom deležen. To pa mi ne bo pomagalo čustveno ali kakorkoli drugače."

Poučuje ljudi, kot je to nekoč počela njegova mama

Towns je v seriji videoposnetkov poskušal pomagati ljudem, ki so v tem letu izgubili svoje najbližje. Okužen je bil tudi njegov oče Karl Sr., a si je opomogel, medtem ko je v četrtek umrl še njegov stric.

"Lagal bi, če bi rekel, da sem v sebi imel tolikšno moč, da bi to storil s čustvenega vidika, saj nisem oseba, ki je zelo čustvena. A situacija je pri meni prebudila več moči, kot sem jo potreboval. Ko pogledam nazaj na vse stvari, ki sem jih v življenju prestal, vse nauke in trenutke, ko me je mama posedla in me naučila, kako biti mož, zdaj pa sem lahko tudi sam storil nekaj takšnega. Želel sem le pomagati ljudem. Vedno sem bil takšna oseba, že od majhnih nog, preprosto nisem želel, da bi ljudje čutili takšno bolečino, kakršno sem čutil jaz,"