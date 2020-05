Zvezdnik Portlanda: Nastopal bom le, če se bomo borili za končnico

"Če se bomo vrnili, in bodo rekli: 'Dodajamo nekaj tekem, da bi zaključili sezono.' In če nas bodo postavili tja za nepomembne tekme in ne bomo imeli pravih možnosti za uvrstitev v končnico, bom z mojo ekipo, saj sem del ekipe. A ne bom nastopal. To vam povem že zdaj,"je Yahoo Sportscitiral zvezdnika Portland Trail Blazersov Damiana Lillarda.

To je nov udarec za vodstvo tekmovanja, ki si je lahko v zadnjih tednih prebralo že kar nekaj mnenj košarkarjev glede dokončanja sezone 2019/20, ki jo je sredi marca prekinila pandemija novega koronavirusa oziroma prve potrjene okužbe v ekipi Utah Jazz. Lanskoletni finalisti Golden State Warriorsi so prek generalnega direktorja Boba Myersa že pred časom napovedali, da nameravajo "ponosno" odigrati zadnje tekme, čeprav nimajo več možnosti za preboj v končnico.

Pojavljala so se celo namigovanja, da bi se Bojevniki odpovedali vsem preostalim tekmam, kar bi seveda še dodatno vplivalo na regularnost sezone, ki naj bi jo po zadnjih informacijah poskušali izvesti v športnem delu zabaviščnega parka Walt Disney World v Orlandu. Pred prekinitvijo sezone so Blazersi zasedali deveto mesto na Zahodu z 29 zmagami na 66 tekmah, zadnje vozovnice za končnico pa so se na osmem mestu oklepali Memphis Grizzliesi (32-33). Enajst zmag več (40-27) od Portlanda imajo na sedmem mestu Dallas Mavericksi slovenskega asa Luka Dončića.