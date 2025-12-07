Svetli način
Košarka

Zvezdniški Clippersi ne najdejo izhoda iz krize, velika zmaga Dallasa

Minneapolis, 07. 12. 2025 08.13 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
STA , A.V.
Košarkarski zvezdnik James Harden se je uvrstil med deset najboljših strelcev severnoameriške lige NBA vseh časov, a njegovih 34 točk sinoči ni bilo dovolj, da bi njegova ekipa Los Angeles Clippers zmagala, Minnesota Timberwolves je na domačem parketu zmagala s 109:106.

Šestintridesetletni James Harden je v tekmo vstopil z 20 točkami zaostanka za Carmelom Anthonyjem, prehitel bi ga z 28.289 točkami in se uvrstil na deseto mesto. Še pred polčasom je dosegel 19 točk, Anthonyja pa prehitel štiri minute pred koncem tretje četrtine.

Harden je eden od le treh aktivnih igralcev med prvimi desetimi strelci v zgodovini lige, skupaj z osmim Kevinom Durantom iz Houstona in 40-letnim zvezdnikom Los Angeles Lakers LeBronom Jamesom. Slednji je na vrhu seznama s 42.268 točkami, potem ko je leta 2023 prehitel dotlej vodilnega Kareema Abdul-Jabbarja (38.387).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Harden, ki je zdaj v svoji 17. sezoni, je bil tri zaporedne sezone, od leta 2017 do 2020, najboljši strelec lige NBA. Toda "brada" še nikoli ni osvojil naslova prvaka, Clippers pa so sezono začeli katastrofalno, s šestimi zmagami in 18 porazi so pri repu lige.

Krilni center Atlante Jalen Johnson je medtem dosegel svoj drugi trojni dvojček na dveh tekmah, ko so Hawks v Washingtonu premagali Wizards s 131:116. Johnson je dosegel 30 točk ter 12 skokov in 12 podaj, s čimer je okrepil napad ob odsotnosti poškodovanega organizatorja igre Traeja Younga. Prejšnji večer je Johnson dosegel trojni dvojček pred koncem prvega polčasa, a so Hawks izgubili proti Nikoli Jokiću in Denver Nuggets.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oslabljeni Golden State Warriors so v Clevelandu šokirali Cavaliers z zmago 99:94. Brez zvezdnikov Stephena Curryja, Draymonda Greena, Ala Horforda, Jimmyja Butlerja ter De'Anthonyja Meltona in Setha Curryja, ki so bili vsi zaradi poškodb izven igre, je Pat Spencer prvič v ligi NBA začel tekmo in z 19 točkami, kar je njegov osebni rekord, vodil bojevnike do presenetljivega uspeha.

Vodilni v vzhodni konferenci Detroit je premagal Milwaukee Bucks s 124:112, ki so bili tudi oslabljeni. Cade Cunningham je za Pistons dosegel 23 točk in 12 podaj, Jalen Duren pa je dodal po 16 točk in skokov. Kevin Porter ml. je dosegel 32 točk in vodil Bucks, ki so zaradi poškodbe meč brez dvakratnega najkoristnejšega igralca lige Giannisa Antetokounmpa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sacramento Kings, ki jih je poganjal sezonski rekord 42 točk Zacha LaVina, so v Miamiju premagali domačo ekipo s 127:111. LaVine je zadel osem od 14 trojk Sacramenta, Kings pa so dosegli svojo prvo dvomestno zmago v sezoni.

Liga NBA, izidi:
Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans 119:101

Washington Wizards - Atlanta Hawks 116:131

Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 94:99

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 124:112

Miami Heat - Sacramento Kings 111:127

Minnesota Timberwolves - LA Clippers 109:106

Dallas Mavericks - Houston Rockets 122:109

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles clippers minnesota timberwolves james harden
M_teoretik
07. 12. 2025 09.25
Od kar ni Niča, gre Teličkom na bolje!?
ODGOVORI
0 0
