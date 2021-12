Covid preprečil srečanje Mavericksov in bivšega trenerja Carlisla

Carlisle je bil najprej pozitiven na hitrem testu, nato je okužbo potrdil tudi test PCR, tako da bo moštvo s klopi vodil njegov namestnik Lloyd Pierce. Že pred dobrim tednom so zaradi okužbe ostali brez Justina Holidayja, ki počasi končuje desetdnevno karanteno. Sezona je po operaciji desnega zapestja zelo verjetno končana za branilca in odličnega obrabnega igralca T. J. McConnella, ki je poleti podpisal 35-milijonov dolarjev vredno štiriletno pogodbo. Še vedno čakajo na vrnitev T. J. Warrena, ki okreva po poškodbi desnega stopala, potem ko je izpustil že večino minule sezone. Potem je pred dnevi udarila še napoved časnika The Athletic, da naj bi kopičenje težav in ne ravno spodbuden začetek novega tekmovalnega ciklusa povzročilo odločitev vodstva kluba, da se loti prenove. To je nemudoma sprožilo ugibanja, da bodo branilec Caris LeVert, krilni center Domantas Sabonis in/ali pa center Myles Turner odšli drugam. Ni pomagalo niti, da je slednji na glas izrazil svoje nezadovoljstvo s svojo sedanjo vlogo v moštvu.

Pacersi so se odzvali na zanimiv način, po ponedeljkovi zmagi proti Washingtonu, ko je Sabonis s 30 točkami potopil Wizardse, so v sredo novinec Chris Duarte (23 točk), Turner (22 točk) in Sabonis (21 točk) toneče Knickse odpravili z dvajsetimi točkami razlike. Sabonis je nanizal peto zaporedno tekmo z dvomestnim številom točk in skokov. Turner pa je po lepi zmagi dejal: "Moje ime je vsak dan del govoric o prestopih. Zame osebno je to le del posla. Vsak dan pridem in opravim svoje delo. Izven te garderobe, te dvorane pa naj govorijo kar hočejo." Razmišljanju o okrepitvi igre Dallasa pod košem s Turnerjem se niso mogli upreti niti v mestnem časniki Morning News, vodilni bloker lige na tekmo dosega povprečje 12,9 točke in 7,8 skoka. Toda 18 milijonov dolarjev vredna letna pogodba bi bila precejšen zalogaj za Teksašane. Skupaj s Sabonisom sta udarni dvojec pod obročem, ki bo nocoj skušal pestiti Dallas. Še posebej, ker so Mavericksi v zadnjih tednih ves čas imeli težave s takšnimi visokimi dueti, Pacersi pa so med desetimi najboljšimi moštvi pri skokih na obeh straneh igrišča, v napadu in obrambi.

Pri Teksašanih ni povsem jasno, kaj lahko pričakujemo, čeprav sta zadnji srečanji kljub polovičnemu izkupičku pokazali trend navzgor k bolj energični igri, strelci pa so vendarle začeli zadevati. V sredo je ritem našel Reggie Bullock, največji dolžnik prve četrtine sezone. S 15 točkami in štirimi zadetimi trojkami v šestih poskusih je bil košarkar, kot si ga je vrh kluba predstavljal , ko ga je kot prostega igralca posadil na klop Dallasa. Mavericksom bodo prihranjena čustva ob prvi tekmi proti dolgoletnemu trenerju Dallasa Carlislu, ki je moštvo vodil kar trinajst sezon. Samo osem od 343 trenerjev v zgodovini NBA se lahko pohvali, da so vsaj toliko časa brez premora trenirali isto ekipo. V sredo sta tako njegov naslednik in nekdanji varovanec Jason Kidd kot Luka Dončić, po Dirku Nowitzekmu novi superzvezdnik iz Evrope, dejala, da se veselita snidenja. "Tukaj je bil, koliko, 10, 11 let, morda še več. V mesto je prinesel naslov prvaka, v Dallasu ga vsi spoštujejo," je zagotovil Slovenec.