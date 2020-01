Krotenje bikov je nova preizkušnja za žrebičke

Naraščanje bolečih porazov je Dallas potisnilo na šesto mesto zahodne konference in načelo podobo prijetnega presenečenja z začetka sezone. Po napovedih so še vedno na poti do 51 zmag in uvrstitve v končnico, toda v tej je prednost domačega igrišča lahko pomembna, moštvo pa se oddaljuje od četrtega mesta, ki to še zagotavlja. Po drugi strani Mavericksi najslabše igrajo prav doma (10 zmag, 8 porazov), precej boj uspešni so na gostovanju (12 zmag in 5 porazov).

Serijo šestih domačih tekem so začeli z zmago proti Netsom in nadaljevali s še z enim bolečim porazom, v podaljšku proti Charlotte. Brad Townsend iz Dallas Morning Newsa opozarja, da je ta znova pokazal na šibko točko moštva, težave v zadnjih minutah tekem, ko zapravljajo prednost. Čeprav veljajo za najboljši napad lige (v sto napadih dosežejo v povprečju največ točk, 115,3) pa so po istem merilu skoraj povem na dnu v kritičnih trenutkih, kar pomeni zadnjih pet minut igre, če je razlika pet točk ali manj. Takrat je njihovo povprečje le še 92,3 točke na sto napadov, kar jih uvršča na 27. mesto med tridesetimi moštvi.

"Pustite mi, da opravim domačo nalogo in vam bom skušal dati boljši odgovor," je trener Rick Carlisle dejal po porazu s Hornetsi, ko se je 12 točk prednosti v zadnji četrtini raztopilo v podaljšek. Mavericksi so izgubili vsa tri srečanja, ki so se zavlekla v podaljške, zmagali so dve tekmi in izgubili štiri, ko je bila razlika tri točke ali manj. Podobno je v njihovo škodo razmerje, ko je bila razlika pet točk ali manj, štiri zmage in sedem porazov. Šest tekem so izgubili, potem ko so že imeli dvomestno prednost, izstopa poraz v Torontu, ko so vodili že za 30 točk.