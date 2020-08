Krotenje starih zamer med Heati in Pacersi

Miami je prvo srečanje končnice začel po svojih željah, Indiana je morala garati za vsak koš, sami so zadevali dva od treh metov. Pacersi so potrebovali nekaj minut, da so uravnotežili razmerje moči na igrišču in našli šibke točke v obrambi Floridčanov. Serija osmih točk ob le dveh tekemcev je premostila začetni zaostanek in jim prinesla prvo vodstvo. Serija zgrešenih metov Butlerja je Indiani pomagala povečati prednost, hkrati se je Miami vrnil k svoji stari slabosti, izgubljanju žog. Goran Dragić je tekmo začel v prvi peterki, v prvem delu pa ni metal na koš, dvakrat je podal soigralcem za zadetek. Na igrišče je znova prišel ob koncu četrtine in moral na silo vreči na koš ob izteku časa. Rezultat je ostal 33:27.

Indiana je tudi drugo četrtino začela kot moštvo z več energije in odločnosti, nato je rezervna postava Hetaov našla skupen jezik in začela igrati prepoznavno košarko Miamija. Derrick Jones Jr., ki se je po poškodbi vratu vrnil v moštvo, in Kelly Olynyk sta s trojkami znižala razliko. Toda Pacersi niso predolgo pustili segrevanja floridsjkega napada, minuta odmora je vrnila ravnotežje moči. Dragić je s prvim zadetim košem, trojko, Miami znova približal.

Indiana je igrala brez odličnega strelca Victorja Oladipa, ki je po poškodbi očesa v prvi četrtini odšel v garderobo, moštvo pa je sporočilo, da je njegova vrnitev vprašljiva. Miami je izrabil praznino in prevzel vodstvo, neprevidna igra ob koncu četrtine pa je bila kriva za deveto izgubljeno žogo in lahek koš v protinapadu Pacersov. Dragić je moral ponoviti konec prve četrtine, v zadnjih treh sekundah je pretekel igrišče in skušal zadeti, a ni šlo. Heati so tako ob polčasu imeli štiri točke prednosti (56:52).