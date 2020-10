KZS in RZS potrdili ustavitev vseh nižjeligaških tekmovanj

Na Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) so še poudarili, da je vlada na seji 20. oktobra sprejela ta odlok, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej v četrtek, 22. oktobra. Zato bodo tekme, ki so na sporedu danes, 21. oktobra, še odigrali po razporedu. Vse tekme, ki jih bodo ob omejitvah še igrali v 1. SKL za člane in 1. SKL za članice, pa bodo potekale brez prisotnosti gledalcev. Ostala članska tekmovanja in vsa tekmovanja v mlajših starostnih kategorijah so do nadaljnjega odložena.

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet, so povzeli pri KZS. Poudarili so tudi, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe, torej izključno treningov, športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport.

KZS je še sporočila, da bo prilagojen koledar vseh tekmovanj, ki se ne nadaljujejo, ter morebitne prilagoditve tekmovalnih sistemov znan naknadno, po tem, ko bo znano, da se tekmovanja lahko nadaljujejo. KZS bo ekipe o tem pravočasno obvestila, obenem pa jim bo omogočila dovolj časa za kakovostno pripravo na ponoven začetek tekmovanj.

Na rokometni sceni dovoljene le tekme v prvi ligi za moške in ženske

Rokometna zveza Slovenije (RZS) od četrtka, 22. oktobra, zaustavlja vsa rokometna tekmovanja, izjemi sta le članska moška liga NLB in 1. A državna liga za ženske, so danes sporočili iz pisarne RZS. Začasna prekinitev drugih tekmovanj velja do preklica ukrepov, ki jih je slovenska vlada sprejela na svoji torkovi dopisni seji. Do preklica je športna vadba dovoljena zgolj športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom nad 15 let.

Najboljšim športnikom še naprej dovoljena vadba in tekmovanja

Vlada je pozno sinoči sprejela odlok o začasnih omejitvah športnih dejavnosti po razglasitvi epidemije, ki bo po današnji objavi v uradnem listu začel veljati v četrtek. Odlok pa še naprej dovoljuje pripravo in tekmovanja najboljšim športnikom ter z močnimi omejitvami tudi rekreacijo vsem državljanom.

Vadba je tako dovoljena športnikom olimpijskega razreda, teh je po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 49, svetovnega (144), mednarodnega (366) in perspektivnega razreda (693) ter poklicnim športnikom. Slednjih je po razvidu ministrstva, pristojnega za šport, okrog 500. Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Perko: Ostal bo predvsem vrhunski del športa

"Šport se v določenem delu omejuje, predvsem bo ostal tekmovalni, poklicni in vrhunski del športa. Športniki omenjenih kategorij lahko trenirajo in tekmujejo. Prav tako se lahko izvajajo mednarodne tekme in članske državna prvenstva najvišje ravni ter mednarodna klubska tekmovanja. Prav tako omenjene skupine lahko trenirajo za mednarodna tekmovanja," je povedal generalni sekretar OKS Blaž Perko, ki pa je dodal, da je to razumevanje vladnega odloka s strani OKS, ki neposredno sodeloval pri pripravi ni sodeloval.

Perko je dodal, da odlok daje tudi možnost udeležencem tekmovanj potovanja v drugo regijo, kjer je prizorišče tekme. V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišje ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v hokeju na ledu, košarki, nogometu, odbojki in rokometu, a brez gledalcev. Prav tako je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu. Športnikom, ki se udeležujejo teh tekmovanj, je dovoljena tudi športna vadba.

'V primerjavi z marcem in aprilom je tokrat bolje'

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev, svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

"Če primerjano marec in april, ko je bila prvič razglašena epidemija, je tokrat bolje, športni objekti v določeni meri ostajajo odprti. Ni popolnega zaprtja dejavnosti, to je pozitivno, poleg tega pa je mogoča tudi rekreacija v omejenem obsegu. Do 15 leta pa športniki ne morejo tekmovati, ta del je začasno zaustavljen," je dodal Perko.

Perko pričakuje, vsaj v začetku izvajanja odloka, nekaj logističnih težav pri izvedbi tekmovanj in treningov.

Zdrav duh v zdravem telesu

"Ampak trenutne zdravstvene razmere to zahtevajo. Ob vsem tem, pa ostaja naš poziv, da vsi nadaljujejo z dejavnostmi v skladu z navodili za preprečevanje okužb, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Podatkov, da bi se na športnih prireditvah doslej tekmovalci množično okužili in bi tam nastala, na OKS nimamo. Želimo, da tako tudi ostane," je izpostavil Perko.

"Šport je pomemben za zdravje, ne le za telesno, ampak tudi za psihično in za splošno počutje. Na športne aktivnosti ljudje hodijo zdravi z željo, da zdravi tudi ostanejo," je še dodal Perko.

Rekreacija je glede na ukrepe vlade dovoljena individualno, v družinskem krogu in v skupinah do šestih oseb ob upoštevanju trimetrske medsebojne razdalje, treningi in tekme pa za vrhunske športnike.