Lakersi prihajajo v Ljubljano: kakšen program je pripravil Dončić?

V četrtek bodo zvezdniki prispeli v Ljubljano, nato sledijo štirje dnevi priprav, treningov in tudi zabave.

Program je skrit očem javnosti, a vendar naj bi si ogledali Bled in se sprehodili po ožjem središču Ljubljane, natančneje po Prešernovem trgu. V mestu bodo tudi dobro jedli, za kosila in večerje naj bi se že dogovorili v nekaterih elitnih restavracijah, ki običajno tudi strežejo visokim gostom.

Ljubljana je na vrhuncu sezone polna turistov in nekateri navdušenci že vedo, kdo prihaja v mesto.

"Luka Dončić, radi ga imamo in tudi Lakerse. Mi jih bomo zamudili ... kako žalostno," pove eden od turistov na ulicah Ljubljane.

Tudi igranje golfa bo verjetno del programa. "Imeli bodo lažje treninge in mislim, da bodo kar veliko na golf igrišču, danes cel ta športni svet izven sezone igra golf, še posebej v Ameriki," pravi Zmago Sagadin.

Poleg treningov bo čas tudi za zabavo. Eden od večerov med njihovim obiskom naj bi bil rezerviran tudi v eni od restavracij z balkansko glasbo.

Obisk sicer pomeni veliko za prepoznavnost Slovenije, meni slovenski košarkarski selektor Aleksander Sekulić. "Da imamo Luko v NBA, pa ne samo da je v NBA, ampak da je svetovna megazvezda, je že to velik privilegij za Slovenijo, za slovensko košarko, za slovenski šport," pravi.

Medtem ko bi Dončića mnogi želeli videti v mestu, pa bi ga stroka rada videla na parketu. "Jaz upam, da bo Luka v kratkem pripeljal Lakerse tudi na tekmo v Ljubljani, to bi bil recimo naslednji korak," pove Sagadin.

Morda res naslednjič.