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Šport

Lakersi prihajajo v Ljubljano: kakšen program je pripravil Dončić?

Ljubljana, 18. 08. 2026 19.54 pred 20 minutami 2 min branja 12

Avtor:
Tanja Volmut
Luka Dončić

Košarkarski trening, krepitev prijateljstva v moštvu, pa tudi golf, hrana, pijača, turizem, zabava. Luka Dončić, pa tudi vsi slovenski navdušenci nad košarko in predvsem ligo NBA že odštevajo do štiridnevnega obiska moštva LA Lakers, ki se začne v četrtek. Kam vse po Sloveniji pa bo Luka peljal svoje soigralce? Kaj vse bodo še počeli?

V četrtek bodo zvezdniki prispeli v Ljubljano, nato sledijo štirje dnevi priprav, treningov in tudi zabave.

Program je skrit očem javnosti, a vendar naj bi si ogledali Bled in se sprehodili po ožjem središču Ljubljane, natančneje po Prešernovem trgu. V mestu bodo tudi dobro jedli, za kosila in večerje naj bi se že dogovorili v nekaterih elitnih restavracijah, ki običajno tudi strežejo visokim gostom.

Ljubljana je na vrhuncu sezone polna turistov in nekateri navdušenci že vedo, kdo prihaja v mesto.

"Luka Dončić, radi ga imamo in tudi Lakerse. Mi jih bomo zamudili ... kako žalostno," pove eden od turistov na ulicah Ljubljane.

Tudi igranje golfa bo verjetno del programa. "Imeli bodo lažje treninge in mislim, da bodo kar veliko na golf igrišču, danes cel ta športni svet izven sezone igra golf, še posebej v Ameriki," pravi Zmago Sagadin.

Poleg treningov bo čas tudi za zabavo. Eden od večerov med njihovim obiskom naj bi bil rezerviran tudi v eni od restavracij z balkansko glasbo.

Obisk sicer pomeni veliko za prepoznavnost Slovenije, meni slovenski košarkarski selektor Aleksander Sekulić. "Da imamo Luko v NBA, pa ne samo da je v NBA, ampak da je svetovna megazvezda, je že to velik privilegij za Slovenijo, za slovensko košarko, za slovenski šport," pravi.

Medtem ko bi Dončića mnogi želeli videti v mestu, pa bi ga stroka rada videla na parketu. "Jaz upam, da bo Luka v kratkem pripeljal Lakerse tudi na tekmo v Ljubljani, to bi bil recimo naslednji korak," pove Sagadin.

Morda res naslednjič.

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KOMENTARJI12

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SpamEx
18. 08. 2026 20.16
Tud če ne
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0 0
roten
18. 08. 2026 20.12
Ga ni turističnega delavca ne politika ki toliko naredil za Slovenijo kot on in ostali športniki
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0 0
krjola
18. 08. 2026 20.16
tut če ne...
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0 0
Deep1
18. 08. 2026 20.12
Čevapi in pivo so ziher na hladnem! 💪🍻
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0 0
Podlesničar
18. 08. 2026 20.11
Donko lažji za 50 miljonov... bo kolega pejlal na kulinarično razvajanje k Jurmanu 🤣
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0 0
MatPaat
18. 08. 2026 20.10
Program bo, polika, čevapi in union.
Odgovori
0 0
Joe70
18. 08. 2026 20.08
Namesto Avsenika jim bo pela Lepa Brena. Dobra promocija Slovenije.
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+1
1 0
krjola
18. 08. 2026 20.04
v Srbijo naj jih pelje, tja on spada...
Odgovori
+3
4 1
Zedd
18. 08. 2026 20.03
Cig#ne in migrante naj jim pokaže.
Odgovori
+4
5 1
krjola
18. 08. 2026 20.01
važn da bo balkanska glasba....fuj...
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+5
5 0
krjola
18. 08. 2026 20.00
zakaj mormo to vedt?
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+4
4 0
HardKore
18. 08. 2026 19.59
Ne gre brez bledega Bleda....
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-1
0 1
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