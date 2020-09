Lakersi proti Heatom – košarkarska aristokracija proti proletarcem parketa

Stavnice so močno na strani Los Angelesa, James in Davis nista le zvezdnika, ampak najboljša igralca končnice, tako da bo moral Miami za zmage doseči raven skoraj brez napak. "Morali bomo igrati presneto popolno, saj so tako dobro moštvo, dobro počnejo mnogo različnih stvari," je priznal prvi zvezdnik Miamija Jimmy Butler. A hitro dodal, da so pripravljeni na izziv, "mislim, da bo to predstava, ki je ne gre izpustiti". V ozadju je tudi nikoli povsem poravnan račun med Jamesom, ki je po dveh naslovih prvakov 2014 zapustil Miami, in Patom Rileyjem, sivo eminenco kluba s Floride, ki tega nikoli ni povsem prebolel. Trener Lakersov Frank Vogel opozarja, da so v Miamiju za to sezono sestavili nadležno moštvo, ki je na vzhodu opravilo z vsemi favoriti. "Imajo tri igralce na ravni najboljših v ligi, Butlerja, Bama Adebayain Gorana Dragića. Ko je ta zdrav, igra na ravni najboljših. Dobili so prihodnjega člana dvorane slavnih Andrea Iguodalo. Znajo zadeti, igrajo trdo. Ni presenečenje, da so tako uspešni v končnici," je napovedal trenje zelo trdega oreha.

Trener Miamija Erik Spoelstra je s consko obrambo dveh spretnih igralcev v ospredju in dveh nekoliko slabših branilcev na krilih ter mogočno silo v obliki Adebaya na sredi razorožil Boston. Z njo bodo skušali otopiti tudi ostrino odličnega napada iz Los Angelesa. Njen osrednji cilj bo zimzeleni James. Iguodala je 2015 z Warriorsi dobil naslov najboljšega igralca finala ravno zaradi svoje odlične obrambne igre proti njemu, zdaj sta oba pet let starejša, a je veteran še vedno visoka ovira spretnih rok in hitrih nog. Pomagata mu Butler in Jae Crowder, oba izvrstna branilca. "Že dolgo velja, da moraš za končno zmago čez moštvo, ki ga vodi James. Ne smeš se osredotočiti samo nanj, saj je obdan z odličnimi soigralci, toda vedno znova in znova moraš opraviti enak test, dokler ga ne opraviš. Ta test je LeBron James," je Butler opisal izziv. Miami ima Adebaya, ki dokazuje, da je na ravni najboljših v ligi. "Izjemno se prilega položaju centra v sodobni NBA, lahko brani obroč, lahko brani zunanje položaje, v napadu je vedno grožnja in pomemben razlog za njihov uspeh v tej sezoni," je prepričan Vogel.

Dragić vodi trio ostrostrelcev, s Tylerjem Herrom in Duncanom Robinsonom so nenehna grožnja izza črte za tri točke. Slovenec je s povprečjem 20,9 točke na tekmo najboljši strelec Miamija, novinec Herro je pokazal, da ga ni strah prevzeti pobude v odločilnih trenutkih tekem in si lahko s preigravanjem sam ustvari priložnosti. Robinson je s 40-odstotnim metom za tri prevzel naslov moštvene "zlate roke" in proti vsem dosedanjim tekmecem imel vsaj en večer, ko ne more zgrešiti. Vsi trije bodo morali še dvigniti raven svoje igre, če želijo na koncu dvigniti tudi veliki pokal šampionov NBA. Ob vseh ocenah, da so v tem finalu David proti Goliatu, pa so morda moštvo, najbolj odporno na preizkuse pandemične sezone in tedne v Disneyjevi osami. Ta je zlomila drugo veliko moštvo iz Los Angelesa, Clipperse, Miami je čvrst tudi psihično, ne samo telesno, odrezanost od družin in bližnjih so uporabili kot gonilo, ne kot oviro. Finale je oder za zvezdnike, po navadi zmaga moštvo, ki jih ima več. Lakersi so zbirka vrhunske nadarjenosti, Miami diči izvrstna kemija med soigralci. Nenavadno leto 2020 je porušilo že veliko ustaljenih modrosti, zato je zmaga košarkarskih proletarcev nad plemstvom NBA morda del njegovega ustroja.