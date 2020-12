Lampičeva, Roglič in rokometaši slovenski športniki leta 2020

Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) izbralo najboljšo športnico, najboljšega športnika in najboljšo športno ekipo leta v Sloveniji, to je bila že 53. podelitev nagrad najboljšim slovenskim športnicam in športnikom. Lani sta si naziva najboljših prislužila takrat kolesarski zvezdnik Primož Roglič in športna plezalka Janja Garnbret , najboljša ekipa lanskega leta je bila odbojkarska reprezentanca.

Primož Roglič je bil tudi letos izbran za najboljšega v Sloveniji, med drugim je ubranil naslov zmagovalca na dirki po Španiji in bil drugi na dirki po Franciji, je bil najboljši slovenski športnik že lani. Letos je v dvoboju v glasovanju članov DŠNS dobil 61 glasov in ugnal prijatelja in tekmeca Tadeja Pogačarja , ki je zbral 43 glasov. Pogačar se je izkazal na francoski pentlji, kjer je v epskem slovenskem obračunu za zmago prav v zaključku z izjemnim kronometrov na največji etapni dirki na svetu ugnal Rogliča. Ta je sezono začel in končal na prvem mestu svetovne lestvice, vmes ga je za kratko prehitel Pogačar.

Anamarija Lampič je za prvi naziv najboljše slovenske športnice leta nasledila plezalko Janjo Garnbret. Lampičeva je med drugim osvojila tretje mesto v sprinterskem seštevku svetovnega pokala in bila v zbiru sprintov najboljša tudi na prestižni novoletni turneji Tour de ski. V tradicionalni anketi DŠNS je dobila kar 81 od 115 možnih glasov. Nagrad v posamičnih konkurenci za drugo in tretje mesto letos ni bilo.

Moška rokometna reprezentanca Slovenije je bila januarja četrta na evropskem prvenstvu ter je dobila 65 glasov. Prek 20 glasov je prejela le še moška reprezentanca v kanuju; Benjamin Savšek, Luka Božič in Jure Lenarčič so osvojili ekipni evropski naslov v Pragi.

Obrazložitve nagrad:

- Športnik leta: PRIMOŽ ROGLIČ

Primož Roglič je drugo leto zapored najboljši kolesar na svetovni lestvici. Nič čudnega, ko pa je kljub skrajšani sezoni v svojo statistiko vpisal kar 12 zmag. Drugič v nizu je zmagovalec dirke po Španiji, prvič v karieri je dobil klasično enodnevno dirko, na Tour de Franceu pa 11 etap nosil rumeno majico, v skupni razvrstitvi je bil na koncu drugi. Od zmage na državnem prvenstvu na Ambrožu pod Krvavcem konec junija do rdeče majice v Madridu na začetku novembra je navduševal s svojo izjemnostjo. Že dolgo vemo, da je odličen v vožnji v klanec in na kronometrih, letos je dodal še nekaj sprinterskih zmag. Dirka drugače kot tekmeci, vedno na vso moč, zmage so postale del njegovega vsakdana. Dobil je tudi prestižno nagrado zlato kolo za najboljšega kolesarja v letu 2020. Brez dvoma zastavonoša in prvo ime težko doumljivih slovenskih kolesarskih uspehov zadnjih let.

- Športnica leta: ANAMARIJA LAMPIČ

Lenzerheide, Val di Fiemme, Dresden, Oberstdorf. Štiri prizorišča in sanjski mesec za Anamarijo Lampič. Predvsem zaradi dveh zmag in dveh drugih mest v tem obdobju si je zagotovila skupno tretje mesto v sprinterskem seštevku svetovnega pokala. Ni bilo pomembno, ali je tekma v klasičnem ali drsalnem koraku. Ni bilo pomembno, kakšne so razmere. Anamarija Lampič je bila en mesec celo najboljša sprinterka na svetu. Osvojila je tudi sprinterski seštevek zahtevne novoletne tekaške turneje. Za njo je najboljša sezona v karieri, še z nekaj zelo dobrimi izidi na razdalji. Dovolj razlogov, torej, za njen zaščitni znak - prešeren nasmešek.

- Ekipa leta: MOŠKA ROKOMETNA REPREZENTANCA

Moška rokometna reprezentanca je na evropsko prvenstvo odpotovala po manj kot dveh tednih druženja z novim selektorjem Ljubomirjem Vranješem. S povsem novo, drugačno energijo. Uvodne tri zmage nad Poljsko, Švedsko in Švico so zanetile iskro. Ko je na začetku drugega dela po sijajni predstavi Deana Bómbača padla še Islandija, je že gorel ogenj polfinalnega upanja. Še zmaga nad Portugalsko in Slovenija je bila četrtič v zgodovini med najboljšimi štirimi ekipami na velikem tekmovanju. Blaž Janc je bil izbran v ekipo turnirja, Jure Dolenec je bil najboljši strelec reprezentance, Klemen Ferlín izvrsten v vratih. A največja moč Slovenije je bilo moštvo - povezano, enotno in željno uspeha. Na koncu je osvojilo četrto mesto, kar je drugi najboljši slovenski dosežek v zgodovini evropskih prvenstev.