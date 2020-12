LeBron James AP-jev športnik leta 2020: govoril tako na igrišču kot izven njega

"Še vedno vem, kaj je treba storiti na parketu, in, jasno, dajem vse od sebe na vsaki tekmi," je ob prejetju nagrade za AP povedal James. "Toda trenutno imam lahko večji učinek izven parketa. In s svojimi košarkarskimi predstavami si še naprej želim nadaljevati z navdihovanjem ljudi. Toda tu je toliko drugih stvari, ki jih lahko naredim izven parketa, da bi pomagal izobraziti, navdihniti, združiti ljudi ter jih napolniti z močjo," je pojasnil James.

LeBron James je v letu 2020 svetu dal vedeti, da so življenja temnopoltih ljudi pomembna. Poleg tega je pomagal prepričati posameznike, ki se nikoli niso udeležili volitev, da se odpravijo na ameriške volitve in glasujejo. Poleg tega je v svojo zbirko dodal še en šampionski prstan. Tokrat s tretjo franšizo – Lakersi.

Ne le izven igrišča, James je v letu 2020 blestel tudi na igrišču. Lakerse je popeljal do tako želenega naslova prvakov, prvega po Bryantovi eri. Nihče od košarkarjev lige NBA v koledarskem letu 2020 ni zbral več točk in podaj kot James. Edini, ki je v ligi v koledarskem letu dosegel največ podaj in točk, je bil prav LeBron James leta 2018. Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers je postal tudi prvi MVP finalov s tremi različnimi franšizami (Heat, Cavs in Lakers). V letu 2020 se je prebil na tretje mesto najboljših strelcev lige, s tretjega mesta je izrinil prav letos tragično preminulegaKobeja Bryanta.