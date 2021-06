LeBron James: 'Phoenix je bil odličen celo serijo'

Po tem, ko so Phoenix Sunsi s 4 proti 2 že v prvem krogu končnice izločili aktualne prvake Los Angeles Lakerse, Jezerniki niso skrivali razočaranja nad izpadom in sezono, ki so jo zaznamovale poškodbe njihovih zvezdnikov.

Glavni zvezdnik LeBron James je bil po tekmi vidno razočaran, saj mu prvič po 14 uspešnih napredovanjih v drugi krog končnice petnajstič ni uspelo. V intervjuju po tekmi je dejal: "Sezona se je začela zelo hitro po zapustitvi mehurčka, v katerem smo odigrali končnico prejšnje sezone in časa za pripravo nismo imeli veliko. Najbolj me moti to, da vso sezono zaradi poškodb ali covida nismo morali zaigrati s polno ekipo. Nikoli zares nismo prišli v dober ritem in izkoristili potenciala, ki ga ekipa ima. Ampak konec koncev kapo dol vsem članom ekipe, ki so vsak dan dali vse od sebe, pokazali, da želijo tekmovati in vložili veliko časa in truda, da bi postali kar se da dobri v razmerah, kakršne so bile." James je ob tem hitro tudi športno priznal poraz: "Rad bi čestital Phoenixu, Montyu Williamsu, Devinu Bookerju in ostalim, bili so odlični celo serijo in si zaslužijo spoštovanje."Na vprašanje glede časa, ki ga bo imel po izpadu in poškodbah, ki ga pestijo že vso sezono, pa je dejal: "Popoln počitek mi bo res prišel prav. Imam približno tri mesece, da spočijem telo in stoodstotno pozdravim gleženj. To je zame sedaj najpomembnejše."

Prav tako razočaran je bil drugi zvezdnik ekipe Anthony Davis, ki je tekmo zaradi poškodbe dimelj zaključil že po petih minutah: "Želel sem biti na parketu z ekipo. Ne početi tega, kar znam najbolje, je grozen občutek. Tekmovalnost v meni je želela, da igram in pomagam ekipi po najboljših močeh, a se moje telo s tem ni strinjalo. Ekipa se je danes borila, veliko tekla in pustila vse na igrišču."Davis je hkrati že napovedal boljše Lakerse v prihodnji sezoni: "Naslednjo sezono bomo pokazali svetu, kdo smo in dokazali, da lanska šampionska sezona ni bila zgolj posrečena." Glavni trener Lakersov Frank Vogel je kljub izpadu poudarjal ponos na ekipo: "Ne želim razkrivati, kaj je bilo rečeno fantom po tekmi, lahko samo rečem, da sem nanje ponosen. Skupaj smo šli skozi težko obdobje in ponosen sem, da so se borili do konca in ne glede na vse držali skupaj. Na koncu je bilo poškodb preveč, dolgo smo pogrešali Davisa in Jamesa in proti močni ekipi, kot so Sunsi, smo bili enostavno premalo enotni na parketu. Ta obračun bi se brez težav zgodil tudi v konferenčnem finalu, če bi imeli mi več sreče s poškodbami, ampak to je bil prvi krog in nam je spodletelo. Seveda bi rad videl, kaj bi lahko dosegli s polno ekipo, ampak to je šport, kjer moraš doseči čim več z ekipo, ki jo imaš. Kot sem že dejal, ponosen sem na naše fante."

icon-expand Frank Vogel FOTO: AP

Drugače je bilo v ekipi Phoenixa, kjer se po kratkem veselju že osredotočajo na naslednji krog, v katerem bodo igrali proti Denver Nuggetsom. Junak tekme Devin Booker je na vprašanje, kako se počuti ob napredovanju, odgovoril: "To je edino, kar smo si želeli. Vedeli smo, da če hočemo doseči zastavljen cilj, enostavno moramo premagati Lakerse, pa naj bo to v prvem krogu ali kasneje. Po zaostanku z 2:1 smo morali vsi stopiti skupaj, se skoncentrirati, da vse storimo tako, kot je treba, in močnejši oditi nazaj v boj za napredovanje." Na vprašanje, kako se počuti ob tem, da do sedaj ni bil igralec, ki bi ga navijači lahko videli tako globoko v sezoni (Sunsi za katere igra od sezone 2015/16 od takrat še niso igrali v končnici) proti Lakersom, pa je pokazal vrhunske predstave, je odgovoril: "Vse življenje sem garal za takšne trenutke, preživel ure na treningih in žrtvoval velik del življenja košarki, da lahko prikažem predstavo, kot sem jo danes."

icon-expand Devin Booker FOTO: AP