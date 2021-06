Legendarni Nizozemec van Bommel po novem na klopi Wolfsburga

Štiriinštiridesetletni van Bommel je bil pred tem v vlogi pomočnika reprezentance Združenih arabskih emiratov, nazadnje pa je bil v glavni trenerski vlogi leta 2018 in 2019, ko je treniral PSV Eindhoven. Nekdanji nizozemski vezist se tako vrača v Bundesligo, v kateri je med letoma 2006 in 2011 pet sezon igral za Bayern München in osvojil dva pokalna in državna naslova v istih sezonah.