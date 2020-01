Legendarni West: Dončić je genij košarke

Sloviti košarkaš in direktor klubov Jerry West se je pridružil valu hvalnic na račun Luke Dončića in napovedal, da bo presegel Dirka Nowitzkega. Mladega Slovenca čaka še veliko dela, da bo upravičil pričakovanja, začenši z nočno tekmo proti Charlotte.

Luka Dončić zaradi poškodb soigralcev nosi še dodatno breme. FOTO: AP

Srečanje med Dallasom in Charlotte se začne ob 2.30 po slovenskem času.

Dallas se je z zmago nad Brooklynom izognil seriji treh porazov, a to ne izbriše neobetavnega zadnjega meseca, v katerem so zbrali po šest zmag in porazov. Dončić je zaradi poškodbe manjkal na štirih tekmah, moštvo je tudi brez njega ubralo podoben ritem s po dvema zmagama in porazoma. Mladi zvezdnik je po vrnitvi na igrišče za odtenek slabši od svojega povprečja, a se je zadnji dne srečanji otepal z novimi bolečinami, ki jih je pridelal trd padec na tekmi z Lakersi. Trener Dallasa Rick Carlisle skuša kar najbolj učinkovito razporediti igralni čas Dončića, še posebej, ker sta na zadnjih tekmah manjkala dva člana prve peterke, Kristaps Porzingis in Tim Hardaway Jr. "To smo počeli že lani, v vsakem polčasu smo mu namenili nekaj (več) počitka. To je zanj izziv, saj je igralec, ki potrebuje ritem. Toda bolj pomembno je, da ostane svež za zaključne trenutke. V zadnjih štirih minutah tekme (z Netsi) je bil sijajen, imel je skok, zadeval je, vodil igro," je Carlisle za klubsko spletno stran nazorno opisal, kaj je pripomoglo k 15 točkam Slovenca v zadnji četrtini, s katerimi je zapečatil srečanje.

Za Dallas je pomembno, da bo njihov zvezdnik svež za zaključne trenutke tekem. FOTO: AP

Carlisle je že proti Netsom luknje v prvi peterki polnil z različnimi poskusnimi postavami. Ob Dončiću se najbolje znajde Seth Curry, njegova dobra igra je sedaj še bolj pomembna za uspeh ekipe. Hornetsi lahko s Codyjem Zellerjem in Bismackom Biyombom zaprejo dostop do koša, če je nepredvidljivi Terry Rozier prišel v Dallas enako razgret, kot je bil s 30 točkami proti Clevelandu, je to lahko še ena težavna tekma za domačine. Charlotte se trenutno bori za osmo mesto na vzhodu, ki še vodi v končnico, pri Mavericksih skoraj nihče več ne dvomi, da bodo igrali v njej, vprašanje je, kakšno izhodišče si bodo pripravili. Slovenski superzvezdnik

Tudi Jerry West, legenda najboljše košarkarske lige, občuduje igro Slovenca. FOTO: AP

Za hiter napredek moštva je seveda najbolj zaslužen skoraj osupljiv napredek 20-letnega Dončića, ki v svojem komaj drugem letu v NBA že igra z zanesljivostjo veterana. 81-letni Jerry West, legenda najboljše košarkarske lige, ki je njegovo silhueto vključila v svoj logo, je mladeniča razglasil za genija košarke. "Naokoli sem že dolgo časa, videl sem veliko posebnih igralcev. Superzvezdniki so drugačni in (Dončič) je eden od njih," je dejal za časnik Dallas Morning News ter dodal, da je mladenič šele na začetku svoje športne poti. V nenehni igri primerjav s sedanjimi in nekdanjimi zvezdniki NBA je West ob enem največjih vseh časov Oscarju Robertsonu dejal, da sta si sicer podobna po uporabi svoje višine in moči za ustvarjanje prostora ob branilcih in mete na koš. Toda "stavim, da Oscar nikoli ni metal dlje kot s petih, šestih metrov (črta za tri točke je v ZDA na 7,24 metra), že dobrih pet metrov je bil v tistih časih dolg met". West napoveduje, da bo Dončić še izboljšal vse svoje elemente igre, "že sedaj se zdi, da je zanj vse lahko, potem bo še lažje". Hkrati odlično razume igro in vedno predvideva potezo naprej, njegov košarkarski nagon je podobno izbrušen kot pri LeBronu Jamesu. "Ne moreš reči, da je najhitrejši igralec, toda nihče ga ne more ustaviti, ker je tako bister. Lahko igra počasi, lahko igra hitro. Daj mu samo malo prostora in takoj si ga bo vzel. Ko pa poda, soigralec žogo zlahka ujame in vrže na koš. Vsak večer lahko pokaže nekaj posebnega."

Westa navdušuje tudi čista radost, s katero Dončić igra košarko. FOTO: AP