Leto 2020 v športu: prestavljeni dogodki, prazne tribune, okuženi igralci ...

Iztekajoče se leto je leto za pozabo tudi na športnem področju. Zaradi pandemije covida-19 sta bila na leto 2021 prestavljena dva največja dogodka – olimpijske igre in evropsko prvenstvo v nogometu. Večino tekmovanj so sicer uspeli končati, a po močno prilagojenem, strnjenem programu. Večinoma pred praznimi tribunami. Cristiano Ronaldo, Valentino Rossi, Lewis Hamilton so le trije izmed številnih znanih športnikov, ki so preboleli okužbo. Helikopterska nesreča nam je vzela košarkarsko legendo Kobeja Bryanta, srčni zastoj pa nogometno Diega Armanda Maradono.

