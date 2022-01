Nogometno leto 2021 v znamenju Chelseaja v LP in Italije na Euru

Igre v Tokiu bodo šle v zgodovino kot verjetno najbolj posebne. Toliko omejitev in pravil ni bilo še nikoli, prazne tribune niso izžarevale prav veliko olimpijskega duha, protokoli, aplikacije in omejitve gibanja so požrli ogromno živcev. Poleg številnih športnih dosežkov pa so jih zaznamovali tudi nekateri drugi dogodki, kot je psihični zlom ameriške telovadke Simone Biles ali pa športno-politična drama Belorusinje Kristine Timanovske .

Tokio 2020 in Euro 2020, a sta bili na sporedu šele letos poleti, sta poskrbeli za največ odmevnosti. Tokio je bil tako ali tako zgodba zase, saj se je nekaj časa zdelo, da iger sploh ne bo. Javno mnenje na Japonskem je bilo nekaj mesecev pred igrami izrazito nenaklonjeno izvedbi, do katere je potem vendarle prišlo.

Nogometnih zgodb je bilo v letu 2021 veliko. Osrednja je bila tista na reprezentančni ravni. Težko pričakovano evropsko prvenstvo v novem formatu, na katerem so tekme razporedili po 12 prizoriščih, je prineslo veliki finalni obračun na Wembleyju. Na koncu so se 12. julija veselili Italijani, ki so po enajstmetrovkah premagali gostitelje Angleže. Za slednje je bilo to prvenstvo novo razočaranje, že od leta 1966 zaman skušajo priti do kakšne lovorike, Italija pa je kljub bogati nogometni zgodovini prišla šele do drugega naslova na evropskih prvenstvih po davnem letu 1968.

Na drugem koncu sveta so se na svojem najpomembnejšem tekmovanju veselili Argentinci. Copa America je po finalu v Riu de Janeiru prinesla veselje Argentini po zmagi proti večnim tekmecem Brazilcem, kar je bil za to ekipo prvi naslov na velikih tekmovanjih po 28 letih, za njenega izstopajočega zvezdnika Lionela Messija pa sploh prvi reprezentančni v karieri. Messi pa je bil v glavni vlogi še v zgodbi o največjem prestopu leta: avgusta je končal 21 let dolgo sodelovanje z Barcelono ter se preselil v Pariz. Konec leta pa je dobil tudi prestižno Zlato žogo.