Kako je možno, da se je lahko popolnoma zdrav nogometaš, ki redno opravlja zdravniške preglede, sredi reprezentančne tekme in le nekaj minut po odigrani akciji, brez predhodnih znakov, zgrudil in negibno obležal na igrišču? 29-letnega danskega nogometaša Christiana Eriksena je rešila hitra zdravstvena oskrba. Kako pogosti so zastoji srca pri vrhunskih športnikih in zakaj se zgodijo?

