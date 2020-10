London s trditvami o ruskih kibernetskih napadih na OI v Tokiu

Po navedbah britanskega zunanjega ministrstva je bil namen ruskih obveščevalcev izvesti kibernetske napade z namenom onemogočiti izvedbo poletnih olimpijskih iger v Tokiu, ki so bile nato zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene za leto dni, je v ponedeljek poročal britanski The Guardian. Na navedbe se je v torek odzval organizacijski odbor Tokio 2020, ki je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v sporočilu za javnost zapisal, da so njihovi računalniški sistemi nenehno tarča različnih kibernetskih napadov, čeprav ti doslej niso povzročili večje škode.

"Čeprav podrobnosti o protiukrepih zaradi narave teme ne moremo razkriti, bomo še naprej tesno sodelovali z ustreznimi organizacijami in organi, da bi zagotovili njihovo temeljito izvajanje," so zapisali organizatorji iger.

Odgovor Moskve: Cinično in nevarno

Pred tem je predstavnik japonske vlade Kacunobu Kato izjavil, da so seznanjeni s trditvami britanskih oblasti, vendar jih ne komentirajo. Po njegovih besedah Tokio zbira in analizira ustrezne informacije. Zagotovil je, da bo vlada sprejela vse ukrepe za zaščito poletnih olimpijskih iger pred kibernetskimi napadi. Britansko zunanje ministrstvo in nacionalni center za kibernetsko varnost trdita, da so ruski hekerji iz Vojaške obveščevalne službe (GRU) v času pred olimpijskimi in paralimpijskimi igrami leta 2020 v Tokiu izvedli "kibernetsko izvidništvo" zoper uradne osebe in organizatorje. Cilji so bili organizatorji iger, logistične službe in pokrovitelji.

The Guardian je poročal, da je načrtovani napad vključeval tudi postavitev lažnih spletnih strani in raziskovanje varnosti računov posameznikov. Šlo naj bi za tako imenovane poskuse "spear-phishinga", z namenom izvedbe napadov na posameznike s pošiljanjem na videz avtentičnih elektronskih sporočil od znanih kontaktov, ki pa vsebujejo zlonamerno kodo. Moskva je doslej vztrajno zanikala zahodne obtožbe ruskih kibernetskih napadov, izpostavlja ruska tiskovna agencija Tass. Ta je prenesla besede predsednika odbora za zunanjo zadeve v ruski Dumi Leonida Sluckega, ki je dejal, da so zadnje obtožbe "popolni nesmisel".

"Kar trdijo oni, je cinično in nevarno, ne pa ruska dejanja," je o zadnjih britanskih obtožbah dejal poslanec. Obtožbe so zanikali tudi na ruskem veleposlaništvu v ZDA, je poročanje ruske tiskovne agencije RIA prenesla hrvaška HINA. "Jasno je, da objava takšnih informacij nimam nič z realnostjo in da gre le za poskus poglabljanja protiruskih nagnjenj v ZDA," je za RIA dejal neimenovani predstavnik veleposlaništva.

Britanski očitki so se pojavili, potem ko so šest ruskih vojaških obveščevalcev v ZDA obtožili izvajanja kibernetskih napadov na ukrajinsko električno prenosno omrežje, francoske volitve 2017 in zimske olimpijske igre v Pjongčangu 2018. Ameriške pravosodne oblasti trdijo, da je bil napad na zimske igre v Južni Koreji izveden, potem ko so ruskim športnikom prepovedali udeležbo pod rusko zastavo in nacionalnimi simboli zaradi dopinške afere, dodaja AFP.