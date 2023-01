Lorenzo: Davkarija me je potolkla kot noben tekmec

Nekdanji svetovni prvak v motoGP Jorge Lorenzo je dobil sodno bitko s špansko davčno upravo, ki je od njega zahtevala plačilo 11 milijonov evrov.

Krivičen in sprevržen pregon me je zelo prizadel in je vplival na moje profesionalno in zasebno življenje, priznava Jorge Lorenzo, ki se je dirkaško upokojil leta 2019 po ponesrečeni sezoni s Hondo.

icon-expand Jorge Lorenzo je nazadnje dirkal s Hondo leta 2019 FOTO: AP

Španske oblasti so trdile, da Lorenzo ni plačal davkov leta 2016, njegovi odvetniki pa so na katalonskem razsodišču uspeli dokazati, da takrat sploh ni živel v Španiji. Dirkač s Palma de Mallorce namreč že vrsto let živi v Luganu v Švici, kjer, kot trdi, tudi pošteno plačuje davke.

icon-expand Jorge Lorenzo je bil najuspešnejši z Yamaho, s katero je osvojil 3 naslove v motoGP FOTO: AP

Španska davčna uprava je od Lorenza zahtevala plačilo 7,8 milijonov evrov davkov in še 3,6 milijonov kazni. Po mnenju španske davkarije namreč leta 2016 v Švici ni živel vsaj 183 dni, kolikor je meja za stalno bivališče, temveč le 168. Takrat je bil Majorčan član Yamahe in še kako aktiven dirkač. Na koledarju dirk je bilo tistega leta 18 dirk za veliko nagrado. Lorenzo trdi, da so mu sodni postopki kratili spanec in da ga noben tekmec na stezi ni tako potolkel, kot so ga te obtožbe.

