Los Angeles ugnal lanskoletne finaliste

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL v domači dvorani gostili Tampo Bay Lightning in slavili zmago s 4:2. Kapetan kraljev Anže Kopitar je bil podajalec pri četrtem zadetku kraljev v zadnji tretjini, ko je bil uspešen Adrian Kempe. Pri gostiteljih je gol in podajo dosegel Gabriel Vilardi, po enkrat sta zadela še Phillip Danault in Blake Lizotte, vratar Jonathan Quick pa je zaustavil 23 strelov. Naslednja tekma kralje čaka v petek, ko bodo v Los Angelesu gostovali še Winnipeg Jets.

icon-expand Anže Kopitar FOTO: AP icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izidi:

Los Angeles Kings – Tampa Bay Lightning 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

(Anže Kopitar: 1 podaja za LA) Columbus Blue Jackets – Arizona Coyotes 3:6 Boston Bruins – Dallas Stars 3:1 Montreal Canadiens – Minnesota Wild 1:3 Detroit Red Wings – New Jersey Devils 2:6 New York Rangers – Colorado Avalanche 2:3 (kazenski streli) Chicago Blackhawks – Florida Panthers 4:2 Calgary Flames – Pittsburgh Penguins 4:1 Seattle Kraken – Buffalo Sabres 5:1 San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 2:4