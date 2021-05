Netsi so na papirju zadnji težek tekmec Mavericksov pred končnico

Netsi so v Dallas prišli po treh zaporednih porazih, zadnja dva sta bila z Milwaukeejem. Ta po dveh sezonah na vrhu vzhodne konference, nato pa razočaranju v končnici, sedaj ubira drugačno taktiko in v vrhunsko formo prihaja v pravem trenutku, ob koncu rednega dela sezone. Nakupovalna mrzlica je v Brooklyn privabila košarkarsko smetano, že tako nevarna Kevin Durant in Kyrie Irvingsta s prihodom Hardna zrasla v strašljiv trio, obdan z odličnimi igralci stranskih vlog in veterani zvenečih imen. Usmerja jih ugledna trenerska ekipa, toda za uspeh ni dovolj le denar, moštvo se mora zliti v garderobi in na parketu. "Zapolniti moramo vrzel. Razumemo, da so Bucksi moštvo, ki že dolgo skupaj igrajo enake akcije v napadu, imajo utečene obrambne vzorce in izkušnje z napredovanj v končnici," je sloviti Steve Nash, ki se sedaj preizkuša kot trener, po porazu z Milwaukeejem pojasnil njihovo prednost, trdno vez med igralci. "Skušali bomo vse čim prej pozdraviti in preseči pomanjkanje skupnih izkušenj. To je naš izziv," je priznal, da je iskanje kemije med igralci – priljubljen izraz v NBA za razumevanje med posameznimi člani ekipe – največji izziv enega od favoritov vzhoda.

Kemija med Kristapsom Porzingisom in Luko Dončićem je tema nenehnih razprav med navijači Dallasa, pri čemer zaljubljeni v nadarjenega Slovenca radi udrihajo po za njih premalo učinkovitem Latvijcu. Ta ima za sabo težavno sezono, zaradi operacije meniskusa v desnem kolenu jo je začel z zamudo in dolgo iskal formo. Ko se je približal ravni samoroga, so ga začele pestiti nove težave, tokrat bo zaradi bolečega desnega kolena izpustil četrto tekmo zapored. "KP ves čas napreduje, odkar je predčasno zapustil tekmo z Detroitom. Ne vem natančno, kašen je njegov urnik vrnitve, verjetno bomo pred vsakim srečanjem videli, kako mu gre, kako se počuti," je dejal trener Dallasa Rick Carlisle. Dodatne skrbi mu povzroča tudi poškodba Maxija Kleberja, Nemca že tedne muči desna Ahilova tetiva, kar so na seznam poškodovanih uvrščali kot bolečo nogo ali gleženj, po besedah Carlisla pa je šlo le za semantiko. "Maxi ima letos smolo, nekajkrat je pristal na tleh, tri- ali štirikrat si je zvil gleženj. Težave z Ahilovo tetivo ga spremljajo že nekaj časa. Januarja je prebolel kar resno obliko covida-19. Res je bilo veliko ...“

Brooklyn je na papirju najtežji tekmec Dallasa na preostalih sedmih tekmah. Februarja so ga v gosteh odpravili brez težav ob 27 točkah Luke Dončića, toda Netsi so bili takrat brez Duranta in Irvinga. Prvi ima povprečje 33,3 točke na tekmo, drugi 23,8 točke. A so Mavericksi v torek proti Miamiju pokazali, da lahko tudi ob načeti postavi igrajo odlično košarko na obeh straneh, tako v napadu kot obrambi. Gostje ne slovijo po čvrstem branjenju svojega koša, zato pa so lahko izjemen napadalni stroj, zato domačine čaka težko delo. Predvsem pa ne smejo že v prvih minutah močno zaostati proti ekipi odličnih strelcev.