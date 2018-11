Luka Dončić, Ilka Štuhec in NK Maribor glavne znamke v letu 2018

Na 15. konferenci Sporto v Portorožu so podelili nagrade za znamko oziroma brand leta 2018. V Sloveniji so jih dobili košarkar Luka Dončić, alpska smučarka Ilka Štuhec, NK Maribor in kolesarska dirka Po Sloveniji za najboljše tekmovanje.

"Ta nagrada mi veliko pomeni. Še posebej, ker sem bila lani poškodovana. To je dokaz, da šport niso samo rezultati. Za to nagrado je zaslužna vsa ekipa in sponzorji," je prek video posnetka sporočila odlična slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec. Košarkarski biser Luka Dončić je nedvomno po vseh parametrih zaznamoval leto 2018. FOTO: AP Na Hrvaškem so jo prejeli nogometaš Luka Modrić, atletinjaSandra Perković in nogometni klub Dinamo Zagreb, v Srbiji pa Novak Đoković, atletinja Ivana Španovićin nogometni klub Crvena zvezda.