Zgolj 19-letna Luka Dončić in Janja Garnbret športnika leta 2018

Najboljše so razglasili v sredo zvečer v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na enainpetdeseti podelitvi nagrad DŠNS. Ta poteka od leta 1968, ko sta bila najboljša telovadec Miroslav Cerar in atletinja Marijana Lubej.

Kolesar Tadej Pogačar je po atletinji Maruši Mišmaš, motokrosistu Timu Gajserju, Janji Garnbret in Luki Dončiću kot peti v nizu prejel nagrado za najbolj izstopajočo mlado športno osebnost leta. Dončić je v glasovanju za najboljšega posameznika prejel 260 glasov, drugi je bil kolesar Primož Roglič(163), tretji pa biatlonec Jakov Fak (116). Med posameznicami je Garnbretova z 276 glasovi prehitela judoistko Tino Trstenjak (217) in teniško igralkoKajo Juvan (40). Jadralki Mrakova in Macarolova sta prejeli 34 glasov in bili pred kanuistično reprezentanco Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič (25), tretja je bila slovenska reprezentanca v futsalu (16).

Od nagrade za mlado osebnost do športnika leta

Dončić je blestel že lani, ko je poleg nagrade za mlado osebnost leta v točkovanju za športnika leta končal na tretjem mestu med posamezniki. Letos je še naprej navduševal na košarkarskih parketih sveta. V dresu Reala je osvojil naslov evropskega prvaka in bil najuspešnejši igralec zaključnega turnirja, potem pa se je preselil v najmočnejšo ligo na svetu NBA ter v dresu Dallasa postal najboljši novinec začetka sezone NBA. "Zdravo Slovenija. Najprej bi se zahvalil vsem športnim novinarjem, da so me izbrali za športnika leta. Pohvalil bi tudi Jakova Faka in Primoža Rogliča, ki sta imela izjemno leto. Zahvala tudi vsem Slovencem, ki spremljajo moje tekme ponoči. Res hvala in le pozdrav," je prek videosporočila povedal Dončić, nagrado pa je prevzela njegova mama Mirjam Poterbin.

Garnbretovaje edina na svetu s tremi naslovi svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah, bila je tudi prva zmagovalka v novi panogi, olimpijski kombinaciji. V tem letu je ponovno prestavljala mejnike. Zato pravi, da je za njo najuspešnejša sezona, a hkrati se že spogleduje z olimpijskimi igrami v Tokiu 2020. "Seveda že gledam proti Tokiu, ampak sezona 2019 je zelo pomembna za kvalifikacije na OI, spet pa bo na sporedu SP. Tako so priprave že v polnem teku in se veselim naslednjih izzivov," je dejala Garnbretova.