Dončić znova glavni junak Dallasove zmage

Luka Dončić je bil znova glavni junak nove Dallasove zmage v ligi NBA. Košarkarji iz Teksasa so gostovali na Floridi pri Orlandu, Luka pa se je znova približal trojnemu dvojčku. Dosegel je 33 točk, 10 skokov in devet asistenc ter bil prvi strelec tekme, ki jo je v dvorani spremljalo skoraj štiri tisoč navijačev, kar je 20 odstotkov celotne kapacitete objekta v Orlandu. Dončić je bil najboljši strelec, skakalec in asistent Dallasa že enajstič v tej sezoni. Skupno mu je v ligi NBA ta podvig uspel kar na 46 tekmah.

