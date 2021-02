Lukašenko na čelo beloruskega olimpijskega komiteja postavil svojega sina

Odločitev beloruskega voditelja je prišla le nekaj dni po grožnji Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da bo prepovedal uporabo beloruske zastave in državnih simbolov na prihajajočih olimpijskih igrah v Tokiu.

Starejši Aleksander Lukašenko, ki vajeti domačega olimpijskega komiteja drži vse od leta 1997, se je odločil, da ne bo kandidiral za nov mandat. Njegov sin Viktor bo vlogo formalno prevzel v kratkem, doslej pa je bil podpredsednik komiteja. Obenem je tudi svetovalec predsednika za državno varnost.

"Če vam je to po godu, bo mesto prevzel moj sin. Obljubim vam, da ne bo nikakršnih kraj, korupcije, poneverb in utaje davkov," je Lukašenko sporočil prek svoje tiskovne službe. Lukašenkova poteza je tudi posledica decembrske odločitve izvršnega komiteja Moka, da njegovi družini prepove obisk olimpijskih iger zaradi usmerjanja športnikov po svojih političnih stališčih.

Ponovna izvolitev beloruskega vodje avgusta je privedla do najresnejše politične krize v sodobni beloruski zgodovini, ko so protestniki stopili na ulice, oblasti pa so zatirale opozicijo. Številni ugledni beloruski športniki so prav tako med kritiki Lukašenkovega režima in zahtevajo konec zatiranja. Zaradi pretresov je Mednarodna hokejska zveza Belorusiji odvzela tudi izvedbo letošnjega svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Tega bo zdaj sama organizirala Latvija.