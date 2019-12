Maščevanje Miamija, Dallasu zmanjkalo moči

Dallasu v drugo brez Luke Dončića ni uspelo premagati Bostona. Miami pa je, potem ko so Lakersi prekinili niz njegovih enajstih zaporednih domačih zmag, Filadelfiji odvzel ponos zadnjega doma neporaženega moštva.

Kristaps Porzingis (desno) je igral dobro, toda Jaylen Brown in ostali Celticsi so na koncu prevladali. FOTO: AP

Dallas je dobro začel tekmo, toda nasproti jim je stal Kemba Walker, ki je sprva sam vztrajno polnil koš domačih, nato je njegov zagon prevzel podmladekJayson Tatum in Jaylen Brown. Pri domačih je Kristaps Porzingis tudi na drugi tekmi brez Dončića prevzel odgovornost drugega zvezdnika in bil njihov najboljši mož na igrišču. Tretji moštvi zahoda in vzhoda sta bili večji del tekme precej izenačeni, Boston pa je znal unovčiti pobudo, ko je bilo najbolj pomembno. Njegova udarna trojka je v zadnji četrtini vztrajno višala prednost, domači pa so začeli delati napake in izgubljati žogo.

Mavericksi se niso predali, hitra serija trojk je razgrela dvorano, toda za pravi preobrat je zmanjkalo časa. V končnici sta jim manjkala Dončić in Porzingis, ki je s šestimi osebnimi napakami moral na klop. Kljub porazu pa ostaja dober vtis, da ima Dallas odlično moštvo, ki se lahko enakovredno kosa s komerkoli v NBA. S trenerjem Rickom Carlisleom so celota, ki presega vsoto posameznikov. Tudi če izgubijo naslednji dve srečanji proti Filadelfiji in Torontu, bodo še vedno med prvimi petimi ali šestimi na lestvici zahoda.

V tolažbo jim je lahko hitro okrevanje slovenskega zvezdnika, Dončić, ki je pred tekmo ob navdušenju občinstva prejel nagrado za najboljšega igralca meseca novembra na zahodu, ne samo ne uporablja več bergel, ampak že vadi z ostalimi igralci. Vodstvo kluba je napovedalo, da bo z njimi odšel na vzhodni gostovanji, toda po besedah Carlisla je "težko verjetno", da bo zaigral. Po pričakovanjih bo na igrišče stopil šele na pobožični tekmi s San Antoniem. Dragić se vrača

Miamijevi novinci so ne več tako skrit adut moštva s Floride, tokrat je znova blestel Kendrick Nunn. FOTO: AP

Drugo "slovensko" moštvo je imelo bolj uspešen večer. Miami je znova dokazal, da se lahko enakovredno kosa z vsemi moštvi v NBA. Filadelfija ga je konec novembra pošteno potolkla, prve minute so kazale, da se bo zgodba ponovila. Visoka in atletska prva peterka domačih je znova čvrsto branila svojo stran igrišča ter se borila za vsako odbito žogo v napadu. Jimmyja Butlerja je ob drugi vrnitvi v nekdanji klub znova pričakalo sovražno vzdušje, ki ga je povem ohromilo na prvem srečanju. Tudi tokrat je bil precej manj opazen, končala se je njegova serija tekem z vsaj 20 točkami. "Vsi bi radi govorili o nekaj žvižgih. A je samo košarkarsko srečanje," je zavrnil vztrajna vprašanja o usmerjeni jezi domačih navijačev. Napad Miamija je sprva brezupno pljuskal v obrambni granit Filadelfije in izgubljal žoge, svetla točka je bil predvsem odlični Bam Adebayo. Na drugi strani igrišča so za ustavljanje domačih uporabili preizkušeno orožje zadnjih let, consko obrambo, in uspešno razbili njihov napadalni ritem. Gostje so ujeli svojega in dobre tri minute pred polčasom prvič prešli v vodstvo. Tudi v drugem delu igre so Miamijevi mladi ostrostrelci na čelu z neustavljivim Kendrickom Nunnomdomačo obrambo spravljali v obup.

Osebna napaka Joela Embiida (levo) nad Jimmyjem Butlerjem je zapečatila tekmo. FOTO: AP

V zadnji četrtini se je visoki Joel Embid v napadu premaknil na črto za proste mete, kar je močno poživilo igro Filadelfije. Prednost gostov je začela kopneti, ob nekaj skoraj neumno izgubljenih žogah Miamija pa so domači imeli priložnost, da v napeti končnici pridejo do zmage, še posebej ob zgrešenih prostih metih Nunna. Toda Al Harford je zgrešil zadnji met za tri točke, Miami pa se je z nekaj sreče na koncu Filadelfiji oddolžil za visok oktobrski poraz.

