Maverickse čakajo okleščeni Clippersi, nastop Dončića je še vprašljiv

Poraza Dallasa v Phoenixu sta ponovitev soočenj iz minule sezone, v vseh štirih srečanjih so Teksašani na začetku zadnje četrtine vodili za pet točk, nato pa izgubili tekmo. Tokrat jim je zmanjkalo moči, potem ko so posebej v tretji četrtini z odločno obrambo preganjali Sunse. Jalen Brunson je v novi sezoni naredil velik korak naprej, toda brez Dončića na igrišču je osrednja tarča nasprotnih obramb, kar omeji njegovo učinkovitost. Ali bo Slovenec prišel na parket, bo znano pred začetkom, opoldne po ameriškem času sta bila oba z Maxijem Kleberjem označena kot vprašljiva. "Imamo nadarjene igralce, verjamemo, da lahko igramo na najvišji ravni, tudi brez Luka. Na začetku sezone nam je manjkal KP, vse to nas bo samo okrepilo na tej poti," meni trener Jason Kidd. A je po drugem porazu v Arizoni vseeno upal na današnji povratek Slovenca.

Kristaps Porzingis je zaradi težav s hrbtom izpustil pet tekem, po vrnitvi pa igra blizu svoje nekdanje pripravljenosti, ki mu je prinesla naziv Samorog. Nekaj težav ima s kondicijo, v Phoenixu je po dobrih prvih polčasih, v drugih nekoliko uvenel. Dobra novica je vse boljši met Doriana Finneyja-Smitha, sezono je začel s precej kilavo natančnostjo (osem zadetih trojk v 40 poskusih na prvih osmih tekmah), na zadnjih šestih pa je v povprečju zadel vsak drugi poskus od daleč. Kljub dvema porazoma izkušnja iz Arizone ni porazna, Mavericksi so proti trenutno najbolj vroči ekipi v NBA (11 zaporednih zmag) izgubili v razmeroma tesnih tekmah in pokazali, da so tudi brez svojega zlatega dečka lahko trd oreh, kar je po precej neprepričljivem začetku sezone spodbuden znak. Še posebej, ker Kidd ves čas ponavlja, da bo prava podoba moštva vidna šele okoli novega leta, če ne kasneje.

Kljub vsemu ima današnje srečanje poseben naboj, za Dončića zaradi zgodnjega začetka, kar pomeni, da ga bodo lahko spremljali številni navijači v njegovih dveh domovih, Sloveniji in Španiji. Poleg tega moči merijo s Clippersi, ki so jih dvakrat zapored izločili iz končnice, nazadnje po ogorčenem boju v sedmih tekmah. Kalifornijci so zagotovo brez svojega prvega zvezdnika Kawhija Leonarda, ki je konec pomladi opravil z Dončićem in druščino, potem pa strgal sprednjo križno vez v desnem kolenu in še okreva po operaciji. Vso breme je na ramenih Paula Georga, ki opravlja garaško delo, ostali Clippersi pa so za zdaj precej neučinkoviti. Mavericksi imajo jasno nalogo, čim bolj upočasniti igro Georga in omejiti njegov učinek, hkrati pa preprečiti, da bi se razigral kdo drug.