Mavericksi branijo neporaženost v novem domu Warriorsov

Mavericksi so letošnje leto zmagovito moštvo z najboljšo obrambo v ligi. V tem času so jim meto vzeli le Knicksi in Sunsi, slednji so že nekaj časa njihov kriptonit, v New Yorku so preprosto imeli slab večer. Golden State je še vedno ekipa z najboljšo obrambo skozi vse tri mesece te sezone, toda ko so v začetku januarja merili moči z Dallasom, so morali priznat poraz. V tekmi obrambnega izčrpavanja so Warriorsi Mavericksom dovolili le 37-odstoten met, a so bili na drugi strani deležni še trših prijemov, tako da je Steph Curry, najboljši strelec vseh časov, zadel komaj pet od 24 metov. Takrat je dejal, da ga to ne skrbi, a je bila to ena prvih tekem, na katerih so se začele njegove težave z natančnostjo. Tako se že nekaj časa vrstijo ugibanja, ali gre za mehaniko njegovega meta ali za psihično zapreko, morda kombinacijo obojega. Ali pa smo le priča trenutnemu padcu in bomo kmalu znova videli Curryja iz srede decembra, ko je zadeval 42-odstotkov vseh metov izza črte za tri točke.

V Dallasu seveda upajo, da se bo to zgodilo kakšno tekmo kasneje, na roko jim gre tudi odsotnost Draymonda Greena, ki ne daje veliko točk, a je lepilo Warriorsov in poveljnik obrambe. Domačini so prav tako brez izkušenega Andrea Iguodale, pred srečanjem je bil vprašljiv nastop Klayja Thompsona, ki se po dveh sezona brez igranja le počasi vrača v pravo formo. Moštvo je tako zdrsnilo v težavne tedne, v zadnjih desetih srečanjih so nanizali le pet zmag. Seveda ne gre pozabiti, da je Golden State v tej sezoni izgubil le štiri tekme v domači dvorani (ob 21 zmagah). Po drugi strani gostijo razžarjeni Dallas, ki je prišel po prepričljivi zmagi proti Memphisu in novi lepi igri Luke Dončića, navdušil je s 37 točkami, 9 podajami in 11 skoki. Slovenec ima navado, da najbolje igra proti največjim zvezdnikom lige, tega niti sam ne razume najbolje. "Ne vem, tekma je nekoliko drugačna, ne znam pojasniti. Želim si, da bi lahko, a ne morem. Preprosto ne vem. Ampak, dokler zmagamo, je čisto v redu," je dejal v nedeljo po srečanju, na katerem ga je navdahnil Ja Morant (35 točk). Če ta povezava drži, mu nocoj ne bi smelo manjkati navdiha.