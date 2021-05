Mavericksi skušajo ponoviti zmagovalno formulo iz LA-ja

Nihče ni priznal nenavadnih okoliščin ob koncu sezone in njihovih vplivov na tekme po njej. Trener Clippersov Tyronne Lue je zanikal načrtne poraze proti Houstonu in Oklahoma Cityju, da bi se izognili Lakersom in igrali z Dallasom. Mavericksi so se delali, da tega niso opazili in jih podcenjevanje ni dodatno spodbodlo v prvih dveh srečanjih. Teden dni kasneje so prvi v precejšnjih težavah in nocoj nujno potrebujejo zmago, drugi so premešali razmerja na stavnicah. Clipppersi imajo Kawhija Leonarda, dvakratnega najboljšega igralca končnice, in Paula Georgea, petkratnega člana najboljših peterk NBA. A je na igrišču vladal Dončić s povprečjem 35 točk, 9 podaj, in 8,5 skoka v dveh tekmah. Zadel je dobro polovico vseh metov, 41,7 odstotka trojk. Če se je vpliv podcenjevanja nekoliko izpel, prihaja spodbuda skoraj 16.000 domačih gledalcev, lačnih košarke in polnih navdušenja po začetnem zagonu moštva. Clippersi, ki so lani zapravili vodstvo s 3:1 proti Denverju v drugem krogu končnice, so tako izgubili na zadnjih petih tekmah. Nocoj morajo pokazati, iz kakšnega testa so. "Nuja je prava oznaka. Naša trdnost vse leto, zaupanje, držanje drug z drugim–to bo pokazalo, kdo smo, iz česa smo narejeni," je napovedal Lue.

Ključen bo začetek tekme. Če bodo v dvorano American Airlines Center prišli razkačeni Losangelešani, ki zadnje dni poslušajo, da so v resnici sleparsko moštvo, ki bo zapravilo še eno končnico, pričakali pa jih bodo samozadovoljni in rahlo bahavi Mavericksi, se lahko podoba in energija hitro obrneta na glavo. Zlasti zato, ker je Dallas letos nekajkrat srečanja začel brez energije, hitro zaostal in se nikoli več pobral. Če pa bodo ohranili pristop vnaprej odpisanih ponižancev in zajahali vročico dvorane, se lahko gostje hitro znajdejo še v večjih težavah. "Fantje so lačni uspeha, a je vedno izziv, kako se po zmagi upreti človeški naravi in ohraniti sedanjo raven osredotočenosti," je bil jasen domači trener Rick Carlisle. Clippersi še niso pokazali res dobre obrambe, Dallas je v napadu odlično zadeval. Oboje se lahko hitro spremeni, prvo seveda močno vpliva na drugo.

Dončić je doslej igral na ravni, ko ga ni bilo mogoče ustaviti, Clippersi ga bodo skušali vsaj nekoliko upočasniti in odrezati od obroča ostale Maverickse, predvsem Tima Hardawaya mlajšega, ki je zadnje tedne stalno drugi najboljši igralec moštva. V končnici ima povprečje 24,5 točke s skoraj 63-odstotnim metom in kar 65,3-odstotno natančnostjo pri metu za tri točke. Takšna nadnaravna učinkovitost ne bo trajala; vprašanje je, kdaj se bo ohladil in kako se bo odzval v večeru, ko se bo obroč z velikosti bazena skrčil v šivankino uho. Mavericksi imajo dovolj dobro zasedbo v stranskih vlogah – Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, Josh Richardson, Jalen Brunson – dovolj je, da imata dober večer eden ali dva od njih, tako kot Finney-Smith in Brunson na prvi tekmi ali Kleberjevih 12 točk v prvi četrtini druge.

In sevedaKristaps Porzingis. Samorog letos ni tako spektakularen, kot je bil lani, ves čas ga spremljajo vprašanja, ali je res pravi drugi zvezdnik v paru z Dončićem. Toda ostaja dovolj velika grožnja za koš Clippersov, da nase vedno veže enega njihovih boljših branilcev. Hkrati pa je dovolj dober v obrambi, da lahko celotno moštvo čvrsto brani svoj obroč. "Ko se na igrišču počuti dobro, je užitek opazovati njegovo premikanje," je že sredi sezone zanj dejal Carlisle. Če bodo Clippersi tokrat poskusili z nižjo in hitrejšo postavo, ki bo lažje ustavljala Dončića in ostale Maverickse, je to lahko priložnost za Latvijca, da jih kaznuje pod obročem in razvleče z občasno trojko. Kalifornijci imajo v žepu skriti adut, veliko bolj telesno in agresivno igro, ki lahko razruje Dallas, sploh če je sodniki ne bodo kaznovali. Lani je bil Porzingis že izključen na prvi tekmi, Dončić je letos nekajkrat vzkipel in nizal tehnične napake. "Do zdaj smo bili zelo osredotočeni in odločni. Resničen izziv je ohraniti to raven silovitosti in borbenosti," pravi Carlisle.