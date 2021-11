Mavericksi gostijo skromne, a vseeno nevarne Pelicanse

Dončić je zmesen iz drugačnega testa kot večina ljudi. Zmožen je zgrešiti serijo neoviranih metov od daleč, nato pa v gneči obrambnih igralcev okoli njega in iztekanju časa narediti korak nazaj in v visokem loku sprožiti met, ki odloči tekmo. Novo tovrstno herojstvo je nekoliko zakrilo težave Dallasa v drugem polčasu, nocoj ne bi smelo biti potrebno. Posebej, če bo Slovenec srečanje začel odločno in pognal Maverickse k prvi tekmi, kjer od prve do zadnje minute ne bo dvoma, kdo bo zmagovalec. Za to bodo morali popraviti šibko točko letošnjega napada, ki je peti v ligi po številu metov za tri točke, a komaj 27. po številu zadetih trojk. V soboto je Dončić zadel polovico svojih metov od daleč, precej bolj natančen je bil Dorian Finney-Smith, ki je sezono začel zelo strelsko razglašen.

Kristaps Porzingis je zgrešil vse tri poskuse za tri točke, toda to je zasenčila odlična vrnitev latvijskega samoroga, ki je posebej z igro v zadnji četrtini sploh omogočil čarovnijo Dončića ob koncu. Čeprav sta se mu poznala skoraj dva tedna odsotnosti s tekem in je na trenutke deloval skoraj nerodno, pa je peterka z njim kot edinim visokim igralcem delovala zelo dobro. Njegova navzočnost je privlačila obrambo Celticsov in pomagala odpirati prostor drugim Mavericksom, kar bo še posebej koristno, ko bodo začeli bolj zanesljivo zadevati trojke. Prav tako je okrepil skakanje v napadu, njegovo zabijanje po zgrešeni trojki Jalena Brunsona je bila ena od ključnih akcij za domačo zmago. Trener je v zaključku tekme dal prednost Reggieju Bullocku pred Finneyjem-Smithom, zanimivo bo videti, ali je v tekmi obrambno naravnanih kril z občasnimi trojkami nekdanji Knicks izrinil enega od temeljnih kamnov moštva v zadnjih letih.

Pelicansi še vedno čakajo, da Willimson okreva po operaciji noge, sedaj upajo, da bosta Ingram (desni bok) in Herbert Jones (levi gleženj) nared za srečanje. Prva poročila o poškodbah so za oba navajala, da je njun nastop vprašljiv. Po desetih tekmah imajo le eno zmago in so moštvo z najslabšim vstopom v novo sezono, v petek pa so jih Warriorsi pošteno izprašili (126:85) v San Franciscu. "To se zgodi, a to ni naša prava podoba," je trener Willie Green napovedal boljšo igro. Moštva so po hudih porazih pogosto zelo nevarna, saj skušajo igralci obraniti svoj ponos in dokazati, da je šlo le za slab večer. Pod košem imajo odličnega Jonasa Valanciunasa, ki ima za sabo osem zaporednih tekem z dvomestnim številom točk in skokov. Vse to so svarila Mavericksom, da se bodo z vso resnostjo lotili tekmecev. Tudi nocoj so brez Maxija Kleberja, ki je do poškodbe igral zelo dobro, posebej v obrambi.