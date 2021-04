Mavericksi imajo priložnost, da pometejo s Spursi

Moštvi sta na obratni poti, San Antonio je po dobrem začetku sezone izgubil deset od zadnjih dvanajstih tekem, Dallas po težavnem uvodu, ki so ga zaznamovale okužbe s koronavirusom, igra vse bolje. Spotaknejo ga občasni spodrsljaji, kot je bil poraz proti Rocketsom, toda njihova dodatna motivacija je, da bodo z zmago prvič v 41-letni zgodovini kluba imeli sezono, v kateri so dobili vse tekme proti Spursom. Prvič so jih za pet točk premagali v gosteh januarja, prejšnji mesec so bili za enajst boljši doma. Znova je vprašanje, kako bodo razporedili moči, saj je že jutri na obisku nevarna Filadelfija. Včasih počiva Luka Dončić, Kristaps Porzingis ponavadi ne igra tekem, ki so drugi večer zapored, proti Milwaukeeju sta igrala oba, kljub (ali pa ravni zaradi) porazu večer prej v Houstonu. Tako ni jasno, ali bo vodstvo igralce počivalo proti na papirju lažjem San Antoniu za boj proti Sixersom, ali pa bodo nad sosede odšli s polno močjo, da si zagotovijo zmago.

Ta ne bo lahka, saj za Spurse igra DeMar DeRozan, ki ga merjenje moči z Dallasom še posebej razvname . V prejšnjih dveh srečanjih je zbral skupaj 59 točk, 17 podaj, pet ukradenih žog. Nekdanji del udarnega dvojca Toronta, ki je v Teksas prišel kot del prestopnega paketa za Kawhija Leonarda, je sedaj najboljši strelec San Antonia. Tudi to sezono s svojo raznovrstnostjo v igri muči nasprotne obrambe, posebej spreten pa je pri prevzemanjih, ko tekmece prisili, da nad njega pošljejo višje igralce, ki imajo težave s spretnim in hitrim strelcem. Tako je Porzingis v tej sezoni branil devet njegovih metov na koš, največ od vseh Mavericksov. Pomembna bo igra druge peterke, čeprav Spursi nimajo več najboljše rezervne zasedbe v NBA, kot je veljalo v prvem delu sezone. Odkar se je center Jakob Poeltl preselil v prvo peterko, sta Patty Mills in Rudy Gay izgubila začetni zagon, pri Dallasu pa sta Jalen Brunson in Tim Hardaway mlajši postala udarna pest s klopi.

Prvo poročilo o poškodovanih je izključilo samo JJ Redicka, okrepitev iz New Orleansa sicer že vadi z moštvom, po napovedih pa naj bi bil na voljo za igranje že v ponedeljek. Maxi Kleber je zaradi težav z desno nogo naveden kot vprašljiv, po odsotnosti zaradi pandemijskega protokola pa je znova na voljo center Willie Cauley-Stein, trdovraten branilec, ki so ga Mavericksi nekajkrat pogrešali proti težkim tekmecem.