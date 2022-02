Mavericksi imajo priložnost, da Thunderje odpravijo brez poraza

Izgubljena tekma v Orlandu je doslej najbolj boleč poraz sezone, ponavadi pa ni dobro za ekipo, če ima preveč časa za razmišljanje o slabih dneh. Merjenje moči s trenutno četrto najmanj uspešno ekipo lige bi moralo prinesti obliž na ranjen ponos, toda pogled na prejšnje tri spopade kaže trend, ki za Dallas ni ravno obetajoč. Sredi decembra so Thunderje v gosteh odpravili za 19 točk, v začetku januarja prav tako v gosteh za devet, nato so pred dvema tednoma doma komaj ubranili zmago za dve točki. "Nehali smo igrati obrambo, oni pa ne," je trener Jason Kidd takrat pojasnil zasuk, ko so gostje s serijo 22 točk ob le dveh domačinov na videz že odločeno tekmo preobrnili v boj za vsak koš. Dobila sta ga odlična igra Kristapsa Porzingisa v obrambi, Tim Hardaway mlajši je z ukradeno žogo ob koncu mladim Thunderjem preprečil, da bi presenetili Mavericke. Sedaj sta oba na listi poškodovanih, Latvijec ima težave z desnim kolenom, Hardaway okreva po operaciji levega stopala in se do konca sezone najbrž ne bo vrnil v moštvo.

Nekaj olajšanja za Teksašane je odsotnost najbolj nevarnega strelca Thunderjev Shaija Gilgeousa-Alexandra, ki ima zvit desni gleženj. A je Oklahoma v ponedeljek tudi brez njega premagala Portland, ki se tudi sam prebija skozi kup težav s poškodbami. Na tej tekmi je novinec Josh Giddey postal najmlajši igralec po LeBronu Jamesu, ki je dosegel 500 točk, 200 podaj in 200 skokov, za kar je potreboval le 44 tekem. Avstralec je že na prvi januarski tekmi z Dallasom pri 19 letih in 84 dnevih postal najmlajši igralec, ki je v NBA dosegel prvi trojni dvojček (dvomestno število točk, podaj in skokov) in Luko Dončića (to je dosegel pri 19 letih in 327 dnevih) potisnil na četrto mesto sicer precej trivialne lestvice. Mavericksi morajo paziti na tudi na novinca Jeremiaha Robinsona-Earla in udušiti poskuse, da se razigrajo strelci kot denimo Lu Dort in Kenrich Williams, ki nista nadpovprečno natančna, a se jima dogajajo večeri, ko tekmece bombardirata izza črte za tri točke.